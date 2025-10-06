Blanca Suárez se reencuentra con su amor platónico: “Lo vi bastante bien”

Blanca Suárez ha sido la primera invitada del nuevo videopósdcast de Los 40, Anda Ya Sin Filtros, una versión más desenfadada y gamberra del programa matinal que presentan Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo. El programa más escuchado de la radio musical en nuestro país expande su universo con un videopódcast en el que se desvelan todos los entresijos del formato: anécdotas con artistas, experiencias propias y preguntas que nunca se podrían responder en antena.

La actriz madrileña, protagonista del primer episodio, ha desvelado cómo fue el encuentro que mantuvo recientemente con excompañeros de clase. “Hubo una reunión de antiguos alumnos, pero no de mi curso, de la historia. Fue emotivo, de profesores dando discursos, hablando… Y luego también shippear gente de otros cursos, ver quién venía, cómo hemos evolucionado…”, ha comentado en primera instancia.

Curiosamente, la actriz de Respira fue al mismo instituto que Nacho García Hermosura, guionista y colaborador de Anda Ya. Blanca Suárez ha desvelado que en el reencuentro de viejos alumnos del instituto estuvo su antiguo amor platónico. “Vi bastante bien a mi crush del instituto”, ha confesado en el videopódcast.

La intérprete ha reconocido en Anda Ya Sin Filtros que la quedada transcurrió en un ambiente de normalidad pese a ser una persona muy conocida por su profesión. Ella sigue manteniendo una buena relación con sus compañeros de instituto. “La quedada fue muy normal. A los de mi generación los tengo controlados y nos vemos alguna vez al año”, ha aclarado.