Algeciras da el pistoletazo de salida a su Feria Real 2025 con un emotivo pregón de José María Ojeda y mucha música en directo

Algeciras/El Parque María Cristina se convirtió este viernes en un auténtico salón de gala al aire libre para dar el primer paso hacia la semana más esperada por Algeciras. La coronación de sus reinas y el pregón oficial de José María Ojeda iniciaron, con emoción y orgullo, la Feria Real 2025.

Entre luces, volantes y el murmullo ilusionado de un público entregado, Begoña Sanmartín Carrasco recibía la corona como reina juvenil de manos del alcalde, José Ignacio Landaluce. Sanmartín reinará una semana de festejos acompañada por Lucía Melgar, Laura Espinosa, Ana Tadeo, María del Carmen Fabre, Lola Martín, Águeda Pizarro, Claudia Sepúlveda y María Inmaculada Castaño en una corte de jóvenes que simbolizan la alegría y la tradición de la juventud algecireña. Minutos antes, con igual ternura y solemnidad, Julia Gutiérrez Camacho se convertía en reina infantil, junto a la edil de Fiestas, Juana Cid, rodeada de sus damas Aitana de los Reyes Calvo, María Fernández, Rania González, Valentina Franco, Micaela Salado, Leire Cornejo, Mila Viso y Julia Rosales; ocho niñas que enfrentan la tarea de representar Algeciras con ilusión en la semana más especial del año.

La emoción no tardó en alcanzar su punto álgido cuando José María Ojeda Rodríguez, pregonero de este año, tomó el micrófono. Empleado municipal de rostro familiar en muchos rincones de la ciudad, su discurso fue un viaje íntimo, tejido con recuerdos, olores de albero y sonido de castañuelas.

José Ojeda, durante su pregón. / Erasmo Fenoy

"Quizá una de las primeras voces que alimenta el subconsciente de un niño es la de su padre", recordó Ojeda con emoción. "No podía saber yo entonces que esa voz también iba a ser compartida por muchos y que iba a formar parte de la memoria colectiva de una ciudad". Su padre, Pepe Ojeda, fue una voz emblemática de Radio Algeciras y un referente del periodismo local durante décadas.

Con ese legado emocional y una mirada cargada de cariño por su tierra, el pregonero apeló a los vínculos profundos que unen a los algecireños con su Feria Real. "Las desconozco, tus razones tendrás para elegirme pregonero, ¿puedo yo, simple mortal, cuestionar tu decisión?", arrancaba con una mezcla de humildad y honor. "Deja que recurra al mítico himno de tu legendario equipo de fútbol, cuya letra creó el hombre que me dio su apellido, que se inicia con la estrofa: 'Lleva el nombre de Algeciras con verdadera ilusión'. Y eso quiero, ilusionarme, para ser capaz de transmitir la grandeza de tu feria, de tu Feria Real".

Una de las actuaciones musicales de la noche.

En su relato, hubo espacio también para evocar los primeros amores de infancia con las atracciones: "Tu primer saltamontes, tu primer gusano loco, tu primer látigo Kini, el barco vikingo, subes a los Autos Guerrero y entonces llega el salto mortal: tu primera montaña rusa. Ya eres alguien. Estás preparado. El siguiente año permitirán tu primer tiempo en libertad vigilada. Con los amigos vas a la Tartana de la Tere, te atreves con las hamburguesas de Uranga y vas comprendiendo, más o menos, cuál es el misterio que se esconde en el Teatro Chino de Manolita Chen".

Ojeda no olvidó tampoco a quienes sostienen, desde el esfuerzo callado, la estructura de esta ciudad efímera que cada año cobra vida en el ferial: "Ahora que me hallo al otro lado del escenario, en el de los trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo invisible hacen posible la fiesta, me van a permitir citarlos: montadores, seguridad, repartidores, camareros, cocineros, sanitarios y todos cuantos se ocupan en ofrecer lo mejor de sí mismos al servicio de los demás. Sin vosotros no habría feria".

"Porque eso es la feria", insistió, "una ciudad fugaz con fecha de caducidad determinada, pero que necesita de todos los servicios y funciones".

Ambiente entre el público del Parque María Cristina. / Erasmo Fenoy

Y, por supuesto, no faltó la mención a las casetas, "el hogar fugaz y efímero de los algecireños, el espacio de la alegría y la amistad. Santuarios del baile y la gastronomía". "Permitan a este pregonero que nombre a las suyas: La Chicuelina y Los Estrellaos", dijo con orgullo, antes de rendir homenaje a los caseteros y a la Federación Farolillo, destacando nombres como Jesús Roldán, Diego Castañeda o Luis Hidalgo. Citando al gran Antonio Quintero, recordó: "Farolillo que está en la feria, estuvo y estará; los hombres y mujeres que lo componen serán la conjunción de los ideales de su verdadera y única razón de existir: mejorar la feria día tras día, año tras año".

No lo hizo solo. Acompañado por el grupo Hideraband y José Barberán, amigos personales, las palabras de Ojeda se entrelazaron con notas musicales que imprimieron salero y emoción a la noche.

Como no podía ser de otra manera, esas no podían ser las únicas actuaciones de la noche. El arte flamenco también tuvo su lugar protagonista. Sobre las tablas, Fernando Soto puso la voz y Marian la Terremoto la chispa con su baile. Juntos lograron que el público congregado en el parque central de la ciudad disfrutara al son de su arte.

Todo está ya preparado para que Algeciras vibre: más de 50 casetas, 30 carrozas, atracciones, paseos a caballo, tardes taurinas y noches que prometen alargarse con jóvenes —y no tan jóvenes— dándolo todo.

Este sábado, a las 19:30, arrancará la tradicional cabalgata anunciadora, con su clásico recorrido por la avenida Virgen del Carmen, para culminar con el encendido del alumbrado a medianoche en el recinto ferial. Será entonces cuando la ciudad entre oficialmente en modo Feria y el parque Antonio Quintero vuelva a convertirse, un año más, en el corazón palpitante de la ciudad. Música, gastronomía y volantes toman el protagonismo en los ocho días de la fiesta mayor de la ciudad.

Porque si algo dejó claro Ojeda en su pregón, es que, más allá del farolillo y la manzanilla, la feria es un punto de encuentro. Un lugar donde Algeciras se reconoce en las comidas con los amigos, en las sevillanas de sus casetas y en los recuerdos que crean sus vecinos.

La Feria Real 2025 ya ha comenzado. Y lo ha hecho, como siempre, con arte y alma.