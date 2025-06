El recinto ferial de Algeciras logra luz sobre la bocina, en la víspera de su semana grande

Algeciras/La luz se ha hecho posible pasadas las cinco de la tarde de este viernes en las 56 casetas de la Feria Real de Algeciras, a pocas horas de la inauguración de su semana grande de festejos. Problemas en el trasiego y convalidación de la documentación necesaria entre el Ayuntamiento de la ciudad y Endesa, la compañía suministradora, habían puesto al borde del colapso a muchos caseteros.

Un profundo malestar se había extendido entre los titulares de las casetas, que tenían las neveras vacías de alimentos y con las bebidas sin enfriar por la ausencia de fluido eléctrico en todo el recinto.

El problema, no obstante, se repite todos los años, lo que obliga a transportar los víveres a última hora hasta las casetas para que no se pierda la cadena de frío. "Es insoportable, no podemos seguir así", manifestaba a primera hora de la tarde el responsable de una de las casetas, que esperaba a que le dieran luz para traer la abundante comida que guarda en un bar de su propiedad. "Ya he pagado por adelantado 1.300 euros por por el enganche a la red y el consumo estimado de luz durante la semana", añadía.

Aunque la Feria Real de Algeciras no comienza oficialmente hasta mañana, sábado, esta arranca esta noche tras el pregón y el acto de coronación de las reinas de las fiestas, que se celebran en el parque María Cristina a partir de las 22:00. A su término, es habitual que buena parte del público asistente y los socios de las casetas se acerquen a estas últimas y convivan durante varias horas, balilando, comiendo y bebiendo. Este año podrán hacerlo de nuevo, aunque la luz haya llegado sobre la bocina.