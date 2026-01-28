La renuncia de Ábalos aboca la causa por los amaños en la que está Cerdán a un largo camino en la Audiencia Nacional

La renuncia de José Luis Ábalos como diputado no afectará al juicio que previsiblemente celebrará el Tribunal Supremo por las mascarillas, pero abocará la pieza por los supuestos amaños en adjudicaciones públicas, en la que también se investiga al exdiputado Santos Cerdán, a la Audiencia Nacional.

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, ha informado en redes sociales.

En un mensaje en X, afirma que, tras rechazar el Supremo su recurso y mantenerle en prisión provisional a la espera de juicio, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Fuentes jurídicas informan de que la defensa dará cuenta al Alto Tribunal de la renuncia y, por tanto, de la pérdida de aforamiento una vez que la Mesa del Congreso certifique su cese.

Como consecuencia, el Supremo perderá la competencia para instruir la pieza separada por los presuntos amaños en obra pública que implica también el exdirigente socialista Santos Cerdán, que ahora afrontará un largo proceso en la Audiencia Nacional, menos ágil a la hora de instruir que el Tribunal Supremo por la acumulación de causas que manejan los juzgados centrales de instrucción.

El juicio por las mascarillas sí se celebrará en el Supremo

Ahora bien, no ocurrirá lo mismo con el previsible juicio por las presuntas comisiones por los contratos de mascarillas en pandemia, según explican otras fuentes jurídicas.

La competencia para el enjuiciamiento la fija el auto de apertura del juicio oral, que el magistrado Leopoldo Puente dictó el pasado 11 de diciembre, por lo que a partir de ese momento, el Supremo se aseguraba ya la competencia del procedimiento de cara al juicio, independientemente de los pasos que diera Ábalos, como renunciar al acta de parlamentario.

Un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014 no deja duda al respecto: "En las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

Con todo, las fuentes consultadas no descartan que las defensas planteen también la pérdida de competencia de la denominada pieza principal en la audiencia preliminar que celebrará el Supremo el próximo 12 de febrero.

Dicha vista está prevista para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para abril.

Su primer abogado le recomendó renunciar al acta hace meses

Resulta que Ábalos no solo afrontaba desde prisión provisional la petición de una pena de cárcel de 24 años por parte del fiscal en el juicio por los contratos de mascarillas en pandemia, sino que Anticorrupción también solicitaba inhabilitarle para empleo o cargo público por varios delitos, como el de cohecho o tráfico de influencias.

Es decir, que en caso de ser inhabilitado perdería su condición de diputado, un escenario que estaba sobre la mesa hasta su renuncia.

La decisión de Ábalos se produce meses después de que su primer abogado le recomendase como estrategia de defensa dejar el acta en el Congreso para ganar tiempo y trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional, donde los tiempos se dilatan y, además, afrontar una doble instancia para revisar una hipotética condena.