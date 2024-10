Feijóo cree que Sánchez "se está quedando solo" en el debate europeo sobre los centros de deportación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se está quedando solo" en el debate migratorio que centra la cumbre de líderes que se celebra este jueves en Bruselas y en la que se abordará la creación de centros de deportación fuera de la UE para trasladar a los migrantes irregulares y afrontar la presión migratoria.

En este sentido, Feijóo ha defendido que él busca "alianzas contra la inmigración irregular en Europa", aunque ha evitado pronunciarse a favor o en contra de esta "solución innovadora" de los centros de deportación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, animaba a los líderes europeos a explorar en su reunión.

"Hagamos una política migratoria de adultos, busquemos soluciones entre países miembros y no nos quedemos aislados fuera del consenso europeo", ha incidido Feijóo en una comparecencia ante los medios en Bruselas, tras participar en una reunión de mandatarios del Partido Popular Europeo.

En este punto, Feijóo ha dicho que desde el PP van "a seguir trabajando para buscar fórmulas y comunes denominadores en las políticas migratorias de la Unión para parar el tráfico de personas y la migración irregular que sufre una mayoría de países UE".

"Arrimar el hombro entre todos"

Feijóo ha animado, en primer lugar, a "aceptar" que la migración supone un "grave problema" y a "arrimar el hombro entre todos", aunque considera que la responsabilidad última de la gestión directa de los problemas migratorios debe recaer en el Gobierno central, que debe después "firmar acuerdos de cooperación con las comunidades autónomas y alcanzar pactos europeos eficaces".

"Es inconcebible que España siga sin pedir ayuda a la Comisión Europea y que siga sin utilizar todos los recursos de Frontex, que sigue sin tener autorización para sobrevolar las aguas del archipiélago Canario", ha criticado.

Asimismo, ha lamentado que España sea "el único país del sur de Europa que no tiene una política coordinada con el resto de países de la UE" y que "no tiene acuerdos bilaterales con países africanos", pese a que el Gobierno tiene pactos con países como Mauritania, Gambia o Senegal para reforzar vías seguras y regulares de migración.

Consciente de que "no hay fórmulas mágicas" para resolverlo, Feijóo ha defendido que "no hay política más inhumana que la falta de política migratoria", y ha reprobado que "España no trabaja con el rigor de sus socios".

El presidente del PP ha destacado también que la migración no supone "un problema ideológico, sino objetivo", antes de recordar "decisiones excepcionales" como las que han tomado el canciller alemán, Olaf Scholz; o los primeros ministros de Grecia, Italia o Polonia, Kyriakos Mitsotakis, Giorgia Meloni o Donald Tusk, respectivamente.

Pide al Gobierno mover ficha para ley de extranjería

Asimismo, Feijóo instó al Gobierno a "hacer alguna propuesta" antes de retomar la negociación de la reforma de la ley de extranjería. "El Gobierno ha desechado nuestras propuestas, nuestros argumentos y nuestros acuerdos de consenso. Me gustaría que el Gobierno haga alguna propuesta. En este Consejo Europeo se va a volver a hablar de inmigración y quizás después (...) el Gobierno pueda mover ficha", dijo Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de líderes populares previa al Consejo Europeo de otoño.

Fuentes de la dirección nacional del PP han apuntado, tras emplazarles el Gobierno a una reunión, que el Ejecutivo no se ha movido desde el momento en el que los populares decidieron suspender el diálogo, exigiendo a Sánchez que recurra a la ayuda europea, por lo que no hay novedades que les lleven a volver, por el momento, a la mesa de negociación.