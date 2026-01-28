Irene Sánchez Moreno: “Pintar consiste en seducir al ojo para que vea lo que el artista quiere”

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Irene Sánchez Moreno (Granada, 1983) ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en la última década en toda España, con un talento reconocido como uno de los más sólidos y prometedores de su generación. Su obra, consagrada a la pintura, forma parte de colecciones como las del CAAC de Sevilla, el MUCAC Málaga, la Fundación Focus-Abengoa, la Fundación Unicaja, la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia y varias universidades españolas. Hasta el 24 de marzo puede verse en la galería Eldevenir de Torrox (Málaga) su exposición Pequeño bosque, que reúne una reveladora colección de paisajes pintados en su mayoría entre 2023 y 2025.

Pregunta.El protagonismo del paisaje en su obra es absoluto. ¿Se trata, tal vez, de una concesión a la soledad?

Respuesta.Puede ser. Es verdad que llevo muchos años pintando paisajes, aunque el punto de partida fue muy distinto. Primero empecé pintando figuras humanas tras las que situaba un paisaje, como mero telón de fondo. Después, en los primeros cuadros en los que comencé a dar más protagonismo a los paisajes, aparecían algunas figuras humanas. Sin embargo, conforme seguí avanzando, estas presencias desaparecieron y quedaron los paisajes tal cual, sin representación humana alguna. Es curioso, porque, aunque he sido del todo inconsciente hasta hace poco, esta evolución es similar a la del paisaje en la propia historia del arte: los pintores empezaron incorporándolo como telón de fondo para determinadas escenas, aunque progresivamente los personajes fueron desapareciendo y al final quedó el paisaje como único argumento. En cualquier caso, me gusta pensar que la única presencia humana es la mía, frente al lienzo, pintando el paisaje.

P.¿Hay alguna clave autobiográfica en sus perfiles montañosos?

R.Sí, claro. El paisaje de montaña es una referencia vital ineludible si vives en Granada. Donde quiera que mires, siempre va a haber una montaña. Esa imagen me ha acompañado desde siempre y es normal que aparezca en mi obra. De hecho, aunque me gusta ir a la montaña de vez en cuando, no soy precisamente aficionada a patearla. Me gusta más verla desde lejos.

P.El color es también muy característico, como si los paisajes fuesen más bien evocados, o soñados.

R.Es verdad que no hay paisajes directamente reconocibles. Y, respecto al color, me gusta tirar de azules hasta que el cuadro parezca una imagen velada. El Azul Prusia es mi debilidad, siempre tiendo a ese matiz.

P.¿Pintar paisajes es la forma más elegante de abrazar la abstracción sin renunciar a la figuración?

R.Fíjate, hace poco alguien me dijo que veía alguna influencia de Richter en mis cuadros. No creo que haya tanta distancia entre la abstracción y la figuración. Si coges cualquier fragmento de una pintura realista y la amplías, al final te queda un cuadro abstracto. En el fondo, pintar consiste en seducir al ojo para que vea lo que el artista quiere.

P.¿La noche es un buen aliado del paisaje a la hora de pintarlo, o todo lo contrario?

R.Mis primeras obras eran más luminosas, tenían más luz. Además, cuando empecé a pintar me gustaba dejar blanco del lienzo al descubierto, y lo seguí haciendo así durante varios años. Ahora, sin embargo, lo cubro más. Y los colores se van oscureciendo también, así que tal vez sí hay una querencia progresiva a la noche por mi parte.

"La idea de que el arte contemporáneo se ha olvidado de la pintura no puede ser más errónea"

P.¿Qué diagnóstico hace usted del estado del coleccionismo de arte en Andalucía?

R.Todo se puede mejorar, claro. Hay muchos artistas y pocas galerías. Si piensas en la cantidad de artistas que salen cada año de las Facultades de Bellas Artes de Granada, Málaga y Sevilla, con ganas evidentes de exponer, las posibilidades de hacerlo son mínimas. En mi caso, el programa Injuve fue una ayuda fundamental que me permitió hacer mi primera exposición individual importante, en el CUC de Antequera en 2014, y que luego me ayudó a entrar en contacto con la galería Cámara Oscura de Madrid. Así que creo que sería necesario impulsar más programas de promoción de jóvenes artistas. Al mismo tiempo, sin embargo, veo un movimiento muy interesante de ferias independientes y espacios alternativos que no funcionan necesariamente como galerías pero en los que se puede comprar y vender arte. En Granada, la actividad de algunos talleres particulares y de la feria Lateral, por ejemplo, está dando muy buen resultado.

P.Pero, ¿cree necesaria una feria internacional en Andalucía de gran proyección que complemente la oferta de esos espacios alternativos?

R.Ha habido algunos intentos muy prometedores, como la Feria de Arte de Marbella. El problema es que organizar un evento así donde no hay mucha tradición coleccionista es muy difícil. Una feria como ArteSantander es posible porque hay una cultura del coleccionismo muy importante detrás. Otra cosa es que ahora podamos incentivar el coleccionismo en Andalucía a través de vías distintas de las tradicionales. Creo que ahí está la clave.

P.¿Sigue siendo protagonista la pintura en el arte contemporáneo?

R.Absolutamente. Hace algún tiempo, cuando se pusieron de moda la instalaciones, pareció caer en cierto desuso, pero actualmente sigue siendo el lenguaje artístico más cultivado. No pocos de quienes empezaron haciendo instalaciones se pasaron después a la pintura. La idea de que el arte contemporáneo se ha olvidado de la pintura no puede ser más errónea.

P.¿Y en su trayectoria futura?

R.Seguiré pintando, por supuesto. No lo voy a dejar nunca. Si no pinto, me siento mal. Ahora me interesa explorar otro tipo de paisajes, más inadvertidos, más secretos. Pero lo haré, por supuesto, a través de la pintura.