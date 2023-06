La memoria de los pueblos abraza el lujo

Cuando Javier Menacho le dijo a sus compañeros de profesión que dejaba su trabajo para hacer bolsos le tomaron por loco, los únicos que creyeron en él eran sus hijos. El año pasado Dior decidió enseñarle su trabajo al mundo colaborando con él en el desfile crucero que tuvo lugar en la Plaza de España de Sevilla.

Menacho dejó el mundo de la guarnicionería tradicional hace 15 años, utilizó las técnicas que había aprendido del sector del caballo, las mezcló con la marroquinería y logró crear bolsos de alta gama que hoy compran influencers y princesas de distintas partes del mundo.

"Lo de Dior ha sido como un sello de calidad para lo que ya existía", resume el artesano, que señala que la colaboración con la casa francesa ha hecho que gente que ya lo conocía confiara en sus productos y los comprara.

Reconocimiento

El artista explica que no fue hasta hace tres años cuando empezó a llegar a un mayor público. Ahora, el jurado de los premios del Círculo Fortuny le ha otorgado el galardón de Joven Promesa de la Artesanía. Un reconocimiento que le impulsa a seguir con su trabajo y le permite aprender junto a grandes empresas de la moda. En estos premios también se ha reconocido la labor de Ángeles Espinar como Tesoro Viviente de la artesanía por su trabajo bordando mantones de Manila.

"Andalucía es una de las mayores autonomías en producción de artesanía y de las de más calidad", sentencia Fernando Caruncho, Presidente Comisión de Artesanía y Nuevos Talentos de Círculo Fortuny. "Cuando los de Christian Dior han visto lo que hay se han quedado alucinados. Pongámoslo en valor", insiste.

Desde esta agrupación de empresas que abogan por la artesanía aplauden la medida de la junta de Artesanía hecha en Andalucía, que busca resaltar este tipo de productos, sin embargo, sostienen que la iniciativa privada es fundamental para que la artesanía prospere. "Hago una llamada de atención a la sociedad civil y al mundo empresarial español para que, teniendo el tesoro increíble depositado increíble que tenemos en la artesanía, lo ponga definitivamente en valor y saque a relucir", exclama Caruncho.

6.000 millones de euros

En nuestro país, la artesanía mueve 6.000 millones según KPMG, lo que supone un 0,5% del PIB. "Es evidente que los modelos a seguir son el francés y el italiano", señala Caruncho. El representante del Círculo Fortuny recuerda a empresas como Luis Vuitton o Hermés que han hecho del trabajo artesano su seña de identidad.

Cuando Fortuny reconoció a Menacho, desde la Junta de Castilla y León ofrecieron al artesano trasladar su taller a la región a cambio de subvencionarle el 90% de su negocio. Pese a lo jugoso de la oferta, y el poco apoyo que lamenta tener por parte del Gobierno andaluz, Menacho sigue cosiendo en Castilblanco.

El taller de este artista está en un corralón de artesanos. Aunque por fuera se indica que es la asociación de jubilados del pueblo, dentro hay una diseñadora, un pintor, un escultor y él. Estuvieron un tiempo pidiendo al Ayuntamiento del pueblo un espacio para poder desarrollar sus creaciones y terminaron formando una asociación de artesanos.

Negocio internacional

Este artista de la piel reconoce que se ha planteado en varias ocasiones trasladar su taller a la ciudad, a un lugar más accesible para sus clientes, pero tiene claro que como en la Sierra Norte de Sevilla no va a estar en ningún sitio.

"Estos productos te los quitan de las manos en el mundo", sostiene Caruncho. Sin duda, ambos coinciden en que uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la falta de reconocimiento en el lugar de origen. Y es que el 70% de los clientes de Menacho son extranjeros y el 20% vienen de Madrid.

A esto se suma la falta de relevo generacional. El trabajo de creación manual no resulta atractivo para los más jóvenes. "Si la sociedad no pone en valor la artesanía, ¿tú crees que alguien va a querer ser artesano?", se pregunta Caruncho, aunque la respuesta la tiene muy clara: "No".

Relevo

En el taller de Menacho hay tres jóvenes aprendices, entre ellos está el camarero de uno de los bares del pueblo y una graduada en Bellas Artes. Los jóvenes realizan sus propias creaciones y ayudan a Menacho con las suyas. "Hay que cambiarle el chip a la gente, sobre todo a la juventud. Esto no es un oficio ancestral y rural", lamenta el artista.

Desde el Círculo Fortuny señalan que hay una "falta de observación de la realidad económica europea". "Esta es una de las fuentes de riqueza y de creación de empleo más importante de Europa. Yo creo que ahí es donde está nuestro gran aprendizaje", explica Caruncho.

Menacho vende unos 30 bolsos al año y es incapaz de llevar la cuenta del número de cinturones que le compran. La única maquinaria que hay en su taller es una máquina de coser, rodeada de alicates, agujas, martillos... Desde Fortuny destacan que la artesanía es "la memoria de los pueblos", pero que junto a los creadores y los empresarios se adaptan al mundo contemporáneo.

Ahora, este artesano espera poder trasladarse a un nuevo taller "en el medio del campo" e iniciará un proceso de mentoría para intentar que su negocio crezca de la mano del Círculo Fortuny. "Si ha venido Dior a Castilblanco, ¿quién no va a venir?", bromea entre risas.