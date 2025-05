La industria auxiliar naval de Cádiz puede crear un 20% de empleo anual hasta 2035 "si tuviera personal cualificado disponible"

Cádiz/La carga de trabajo que se espera en la Bahía de Cádiz en el sector naval, que aglutina la construcción de barcos y las actividades de reparación, pero también la construcción de estructuras offshore para los parques eólicos, supone para la industria auxiliar naval la creación de en torno a un 20% de empleo anual hasta 2035. Son las estimaciones que la patronal maneja, en las que interviene un condicionante fundamental: "Si hubiera personal cualificado disponible", por lo que reclama formación adaptada a las necesidades reales de las empresas.

Las previsiones de Navantia es que para el próximo lustro necesitará de su industria auxiliar 6.000 puestos de trabajo para cumplir con los encargos que tiene en cartera y los que espera. En septiembre, durante un desayuno informativo del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, su presidente, Ricardo Domínguez, desgranó los detalles de esas previsiones. En construcción naval preveía 4 millones de horas de trabajo anuales, lo que se traduce en 2.400 empleos al año para una década. A eso sumaba el programa de mantenimiento de los destructores de la US Navy en Rota, que pasará de 600 a 1.000 empleos al año en los próximos seis ejercicios por el aumento a 6 destructores. En reparaciones hay reserva de dique hasta 2029, con la estimación de generar 1.200 empleos por año. Navantia Seanergies, en Puerto Real centrada en las estructuras para parques eólicos marinos, se generarán 1.800 empleos anuales durante los 8 años. Son los datos que por el momento maneja el Clúster, que sigue analizando la situación para actualizar las cifras.

Para todas estas secciones, hacen falta diferentes perfiles profesionales, desde soldadores y caldereros, a tuberos, pintores, trabajadores para electrificación, para refrigeración y aire acondicionado, alienación o motores, apunta el secretario general de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), José Muñoz. Se refería a ello hace unos días Navantia, al anunciar el encuentro que prepara para el 2 de julio con empresas de otros sectores para que se incorporen a su ecosistema industrial y concretar las áreas en las que busca nuevas empresas. El margen de crecimiento, según las estimaciones de Femca, es de un 20% anual en empleo, "si tuviéramos manos de obra disponible", insiste Muñoz, que incluye no solo las necesidades de Navantia, sino de otra tractora de la Bahía de Cádiz como Dragados Offshore.

La clave está, precisamente, en ese matiz que hace la patronal, porque, advierte, sus plantillas, y también las de esas empresas principales, "se están haciendo mayores". "Llevamos advirtiendo desde hace más de una década de que no hay relevo generacional, que no hay juventud que vea en el sector naval un sector de futuro", lamenta el secretario general de la federación. Hay empresas importantes con carga de trabajo "estable y consolidada" que hace meses que no reciben un curriculum, cuenta a modo de ejemplo.

"Tenemos que incorporar nuevo personal que domine nuevas técnicas, que domine la tecnología y que sepa implementar modificaciones en su puesto de trabajo cuando sea necesario. Eso repercute en mejoras de productividad, en los acortamientos de los plazos, en rentabilidad y también en la mejora del empleo", explica José Muñoz. Sin embargo, las dificultades para encontrar personal cualificado para los requerimientos que los trabajos conllevan, es decir un perfil de tubero, calderero o mecánico experto.

"No vale cualquiera", comenta, para aclarar que el sector naval necesita unos conocimientos específicos que no se consiguen solo con la formación profesional, sino con la inmersión en la actividad "que lo acerque al tipo de metal que se utiliza, al tipo de soldadura que trabajamos, al espacio confinado donde tiene que desempeñar sus tareas, a los andamios donde hay que subirse", en definitiva a la realidad y actualidad del sector. "Tienen que conocer un barco, interpretar un plano y eso necesita muchas horas de picar piedra, de estar en la empresa", abunda.

Por eso, desde Femca hacen la reflexión sobre la importancia de propiciar cambios de modelo de estudio, de curriculum de conocimiento, en la universidad, en la formación reglada o en la formación para desempleados, "modificarlos hacia lo que realmente la empresa necesita". "Hay que ir por delante de la normativa porque el mundo cambia, esto es una economía global, con modificaciones en Asia que compite contra nosotros. En ese contexto, la formación de los jóvenes tiene que estar muy actualizada y pegada a esos cambios que se están produciendo", argumenta.

Con ese objetivo, han participado en la definición del nuevo programa de formación singular para el sector naval que ha elaborado la Junta de Andalucía. "En cuanto salgan los cursos, tenemos los formadores, los centros de formación, los equipamientos y las herramientas. Esperamos tener alumnos, para que se puedan ir incorporando, que las empresas los necesitan", concluye.