La industria auxiliar naval de Cádiz exige "las mismas reglas del juego" a las nuevas empresas que Navantia intenta atraer a su ecosistema

Cádiz/El anuncio de Navantia de una encuentro para atraer a nuevas empresas de los distintos sectores industriales a su cadena de valor, una cita denominada Open Navantia, ha sido recibido con entendimiento por parte del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, que entiende la necesidad ante los proyectos que se esperan al menos para la próxima década. Desde la patronal del sector del metal (Femca), y más concretamente la Industria Auxiliar Naval (IAN), aunque aceptan que lleguen empresas de fuera dada la "carga de trabajo histórica" prevista, dejan claro que estas deben participar "con las mismas reglas del juego", es decir, con la aplicación del convenio del metal de la provincia de Cádiz y por tanto los mismos costes de personal.

"No vamos a consentir que se quite carga de trabajo o contratos a empresas de la Bahía de Cádiz porque quien venga de fuera no cumpla el convenio del metal que nosotros intentamos cumplir meticulosamente", señala el secretario general de Femca, José Muñoz. Y pone un ejemplo: si se paga alrededor de 36 euros la hora hombre por un oficial de primera, "no vamos a consentir que venga gente de otros convenios a cuantías más baratas, originando un agravio comparativo a las empresas que trabajan habitualmente aquí, que como dice Navantia en su plan estratégico es su industria colaboradora, que apuesta e invierte para ser colaboradores de referencia de las tractoras". En ese sentido, recuerda que el convenio deja claro en un artículo relacionado con el ámbito geográfico que los trabajos que se realicen en Cádiz, sea la empresa que sea, estará sometido a sus condiciones.

Con las mismas condiciones, expone Muñoz, la implicación de nuevas empresas será bienvenida, para "asentarse aquí, crear empleo, competir con nosotros". "No tenemos ningún problema, la competitividad seguro que nos hace crecer y nos hace mejorar", apunta e insiste: "Con las mismas reglas del juego".

Los distintos proyectos

La necesidad de Navantia parte de la carga de trabajo que deberá afrontar en los próximos años, gracias a los programas que desarrolla para la Armada española, pero también por los encargos internacionales. Para la Bahía se concreta en el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), que se construye en Puerto Real; el patrullero de altura que se hace en San Fernando para Marruecos o las nuevas corbetas para Arabia Saudí, de las que ya se inició el corte de chapa en los talleres de los astilleros bazaneros.

A eso se suman los hidrográficos que la compañía diseña para la Marina española, y que se fabricarán en las instalaciones isleñas de La Carraca; o los bloques que se producirán en las instalaciones Matagorda de los tres buques de apoyo logístico para la Flota Auxiliar de la Royal Navy, dentro del programa FSS, en el que la empresa española está implicada a través de su filial británica en un consorcio junto a otras empresas de Reino Unido. Sin olvidar que sigue pendiente la materialización del memorandum de entendimiento con Arabia Saudí para cinco buques multimisión en un proyecto concreto, de cuya ejecución participarían ambos países.

Navantia busca ganar músculo empresarial ante la carga de trabajo que llega, apunta el Clúster Marítimo Naval de Cádiz

A esto se unen los programas que centran la actividad en Galicia, como las fragatas F-100 que se realizan en Ferrol, y en Murcia, con la continuación de la serie de submarinos S-80, ambos para la Armada española. O la corbeta europea, un proyecto conjunto que desarrollan en la fase de diseño España con países como Italia, Francia y Grecia.

El encuentro previsto para el 2 de julio en el Navantia Training Centre (NTC), en San Fernando, pretende, de hecho, fortalecer la cadena de valor industrial global de Navantia, es decir, no solo atendiendo a las necesidades que tienen las factorías de la Bahía de Cádiz, sino también Ferrol (y Fene, al contar también con los encargos previstos por la compañía en cuanto a construcción de estructuras para parques eólicos marinos, que también se hacen en Puerto Real) y Cartagena. La compañía reconoce la exigencia de ampliar su ecosistema, no solo por las necesidades propias sino también por la de su industria auxiliar. La carga de trabajo previsto demanda estar preparados, porque no sobran los habituales colaboradores, sino que se hace indispensable contar con nueva industria, lograr su acercamiento, porque además deberá conocer los procesos que implica trabajar con una empresa pública, una circunstancia nada desdeñable.

Ganar músculo

Desde el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, su presidente, José Luis García-Zaragoza, aplaude la iniciativa de Navantia, al considerarla como "una muestra más de que es un buen momento para la industria naval". "Hay proyectos en ejecución y otros tantos en cartera que garantizan la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz durante años y eso es una muy buena noticia para las empresas", explica. "Entendemos que para afrontar tal carga de trabajo sea conveniente ganar músculo, engrosar ese tejido empresarial de la industria colaboradora", defiende.

Desde Femca recuerdan que ya se produjo una cita de estas características hace algo más de un año, a la que acudieron en ese caso empresas de otras áreas de la provincia de Cádiz y del entorno de los otros centros de trabajo de la compañía, Ferrol y Cartagena. "Colaboramos para hacer presentaciones a posibles nuevos proveedores, afiliados de Femca de zonas geográficas distintas a la Bahía o de los lugares donde Navantia tiene centro de trabajo, para que pudieran conocer cuáles son los futuribles en cuanto a número de horas de trabajo, en cuanto a necesidades de mano de obra cualificada y sobre los presupuestos que se manejan", explica José Muñoz sobre la disposición mostrada por la federación y por IAN. Entonces, apunta, vino para conocer las condiciones de trabajo toda la cadena de suministro de grandes empresas del Campo de Gibraltar a la que convocaron.