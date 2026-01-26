Whoop, la pulsera que se ha hecho famosa con Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Whoop, la pulsera que obligaron a Carlos Alcaraz a quitarse durante el Open de Australia.

En los momentos previos al enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul en los octavos de final del Open de Australia de tenis, la jueza de silla solicitó que el tenista español retirase una pulsera que llevaba oculta bajo su muñequera.

El dispositivo en cuestión es un Whoop, una pulsera inteligente de salud y rendimiento físico diseñada para monitorear diferentes métricas corporales, como la frecuencia cardíaca, la recuperación, la calidad del sueño o el nivel de esfuerzo. Su uso se ha popularizado entre los atletas profesionales, ya que permite analizar el rendimiento y adaptar los entrenamientos de manera más eficiente.

A diferencia de otros accesorios tecnológicos, el Whoop no cuenta con pantalla ni ofrece información en tiempo real, limitándose a recopilar datos para su posterior análisis. Este detalle ha generado debate tras el episodio vivido por Alcaraz, cuestionando si la prohibición del dispositivo era realmente necesaria.

Al respecto, el propio tenista declaró: "Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF. No se puede jugar con ella. Son cosas que te ayudan a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga... pero bueno, no he podido jugar con ella, no pasa nada. Se quita y a funcionar".

La ATP y la ITF mantienen la restricción de dispositivos que puedan enviar datos fuera de la pista, con el objetivo de prevenir ventajas competitivas externas y minimizar riesgos asociados a las apuestas deportivas.

La decisión generó la reacción de Will Ahmed, fundador y CEO de Whoop, quien calificó la situación de “ridícula” en redes sociales: "Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para usarse durante los partidos. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!".

Desde la compañía enfatizan que, al no ofrecer información en tiempo real, el dispositivo no proporciona ninguna ventaja competitiva inmediata, limitándose únicamente a analizar el rendimiento físico y la recuperación del deportista.

El Whoop se ha consolidado como un recurso habitual en el deporte profesional, permitiendo a los atletas optimizar entrenamientos y controlar su salud física, aunque su uso dentro de los partidos continúa generando debate sobre los límites tecnológicos. Numerosos deportistas de élite utilizan este dispositivo, entre ellos, Cristiano Ronaldo o la tenista Aryna Sabalenka.