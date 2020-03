El sanroqueño Adrián Gavira y el castellonense Pablo Herrera, que forman la pareja número uno del ranking nacional de voley-playa, la undécima del planeta y firme candidata a representar a España en los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio han expresado su acuerdo con esta decisión. “Se aplaza el sueño. Es lo más sensato, pero no se pospone el esfuerzo y llegaremos más fuertes a la cita olímpica”, expresa la nota de prensa conjunta emitida por los dos jugadores.

“Ha sido una decisión acertada porque no es momento ni de preparar una competición en condiciones ni de estar pensando en cuándo se van a hacer, cómo voy a llegar o qué he de hacer para estar”, subraya el taraguillero Adrián Gavira, quien en principio apostó por mantener la celebración de los Juegos de acuerdo al calendario previsto.

“Hay que pensar en salir adelante y que este virus se elimine lo antes posible. Nuestro granito de arena es estar en casa, no pensar en que no abren las piscinas o los pabellones o que no puedo ir a la playa a entrenar”, apostilla.

“Creo que, dadas las circunstancias era la mejor opción para todas las partes. Ahora mismo hay una cosa más seria que el deporte, que es la salud, y eso es lo primero. Debemos respetar las medidas que adopta el Gobierno y recuperarnos cuanto antes”, explica Herrera.

El castellonense, que afrontará su quinta cita olímpica en 2021, considera que ya habrá tiempo para que se resuelvan las incógnitas que se han generado: cómo será el “sistema de clasificación, los torneos que contarán para Tokio, los preolímpicos… Hay que ver cómo se reestructura el calendario para adaptar la preparación al nuevo”.

“Queremos animar a la gente a que haga conciencia y se quede en casa, esa es ahora mismo la mejor medicina. Y, sobre todo, dar las gracias a los servicios que quedan activos y que hacen que el país no se colapse, así como al personal sanitario que está dando la cara con apenas recursos y protección”, concluye la pareja nacional.

El Circuito Mundial de voley-playa, que iba a desembocar en la clasificación de alguna de sus parejas para los Juegos de Tokio 2020 está paralizado desde comienzos del mes de marzo y los torneos de mayo ya han sido cancelados.