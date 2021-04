La Unión Deportiva Los Barrios recibe este sábado en el San Rafael al CD Pozoblanco (18:00), en el primer partido de la segunda fase de Tercera división. Una fase para seguir soñando con subir a Segunda RFEF o volver a poner los pies en el suelo y asumir que el año que viene los gualdiverdes estarán en la quinta categoría del fútbol español. Los barreños comienzan cuartos este tramo de la competición, y solo los dos primeros puestos dan acceso al playoff por el ascenso a la nueva categoría.

Los de Keko Rosano han cumplido ya de sobra su objetivo, que no era otro que el de la permanencia. Sin embargo, tras haberlo visto peleando durante varias semanas entre los tres primeros, tras haber vencido a dos grandes como el Xerez CD o la AD Ceuta, cuesta no pensar que este equipo puede dar la campanada y meterse en una eliminatoria que en teoría no está pensada para ellos.

Cierto es que el conjunto de La Villa no ha vencido en los últimos cinco partidos de la competición y que el último encuentro que ganó fue el 14 de febrero, ante el Xerez CD. Desde entonces, el equipo perdió eficacia de cara a portería, lo que le ha impedido sumar de tres en tres, porque defensivamente los de Rosano controlan bien los partidos y los goles que reciben suelen ser por errores puntuales.

Vencer este sábado al Pozoblanco, tercero, pondría a los barreños más cerca de los dos primeros puestos. Para ello es vital que el trío atacante formado por Diawara, Bouba y Richard vuelvan a ver portería. Sólo el último ha sumado a su casillero una diana en los últimos cinco partidos, y además no sirvió para nada, ya que fue en el accidentado partido ante el Antoniano (1-3). Bouba, que no jugó la última jornada por molestias físicas, ya ha demostrado en varias ocasiones la calidad que atesora, y Diawara siempre es un peligro para las zagas rivales.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Benito del Valle; Yeray, Mous, Seidou, Adri; Ekedo, Ramos, Kaya, Diawara, Bouba y Richard. CD Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Rafa Manosalva, Rafa Ariza, Luis Fraiz; Joel Armengol, Migue Sánchez; León, David España, Carlos Moreno; y Zara. Árbitro: Luis Miguel Tejado Gutiérrez (Sevilla). Hora: 16:00 horas. Estadio: San Rafael de Los Barrios. Antecedentes: El Pozoblanco ha visitado a la Unión en 13 ocasiones, con un saldo de cuatro victorias, cuatro derrotas y cinco empates. La última vez que los barreños vencieron en su feudo a los cordobeses fue en la temporada 2007/08 (4-0).

Tras la salida de un Benítez prácticamente inédito, Rosano parece haber encontrado su defensa ideal, con Mous y Seidou como centrales y Yeray y Adri en los laterales, aunque el técnico siempre da oportunidades tanto a Regino como Trujillo. En el centro del campo Ekedo, que vuelve tras sanción, es un fijo junto a Ramos y al balono Kaya, creando un auténtico dique de contención.

El entrenador de los barreños afronta con ilusión esta nueva etapa de la temporada: "El equipo tiene que recuperar su mejor versión. Ha sido muy competitivo durante todo el año, ha competido muy bien. Sólo hemos perdido un partido por más de un gol. Sabemos competir y sabemos lo que tenemos que hacer, pero el punto es que lo hagamos y no nos bloqueemos. Hemos sido capaces de competir contra grandes equipos y contra conjuntos no tan grandes. Si recuperamos la confianza podemos ganar a cualquier rival".

Rosano resalta que ambos equipos afrontan el choque en rachas opuestas: "El Pozoblanco siempre ha sido un equipo típico de Tercera, muy complicado y que viene de menos a más, con una tendencia inversa a la nuestra. Nosotros hicimos una liga muy buena pero al final, por la presión de estar tan arriba, nuestros últimos partidos no fueron tan buenos. Ellos al revés, estaban en descenso y consiguieron salir en el último minuto".