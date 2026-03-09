La selección española sub-18, con Gonzalo Baños y Luis del Rosal, gana el prestigioso cuadrangular de Francia

La selección española sub-18 de golf, de la que formaban parte el algecireño Gonzalo Baños y el guadiareño Luis del Rosal, ambos del Club La Cañada de San Roque, obtuvo este domingo la victoria en el prestigioso Match Cuadrangular que ha medido el potencial de los equipos de España, Irlanda, Alemania y Francia en el recorrido de Golf de Cannes Mandelieu, en la Costa Azul. Con dos victorias y un empate en la jornada final, el sexteto vuelve a España con un valioso título.

En la tercera jornada, a España le quedaba el reto de superar a Irlanda. España concluyó la mañana con un resultado favorable de 2-1; los valencianos Juan Miró y Fernando Cobo (1up) y los andaluces Samuel Love y Luis del Rosal fueron los encargados de situar a España en ventaja tras los foursomes.

Por la tarde, sumaron punto Juan Miró (3/2) y Nicolás Vidal (1up), tras consumar una vibrante remontada, mientras que Luis del Rosal y Fernando Cobo cerraron sus partidos en tablas. Al final, se registró un empate a 4,5 puntos y victoria global para el combinado español, que contó con la inestimable aportación del técnico Yago Beamonte, el capitán Luis Méndez y el Oficial Pablo Fisas.

España se estrenó derrotando a Alemania

La selección española sub-18, al completo

El match comenzó en tierras galas con un interesante duelo entre españoles y alemanes. Sin apuntarse ningún triunfo en los foursomes y con un parcial de 2,5-0,5 en contra, los españoles tuvieron que encontrar su mejor versión en los partidos individuales. Lograron vencer en cinco de los seis encuentros, registrando un parcial total de 5-1 que dejó el marcador final en 5,5-3,5.

Las victorias del conjunto español correspondieron a Nicolás Vidal y Samuel Love por idéntico marcador, 2/1. A estas se sumaron las de Gonzalo Baños (4/3), Juan Miró (5/3) y Luis del Rosal (5/4), mientras que Fernando Cobo cedió por 3/2.

El sábado, España dio un nuevo paso hacia el título al ganar con rotundidad a Francia. Primero consolidó su triunfo en la jornada matinal, imponiéndose en los tres foursomes. Con ese parcial de 3-0, los jugadores capitaneados por Luis Méndez no levantaron el pie del acelerador en los partidos individuales de la tarde, logrando cuatro victorias, un empate y una derrota.

Las victorias correspondieron a Nicolás Vidal (4/3), Samuel Love (2/1), Luis del Rosal (1up) y Gonzalo Baños (4/3). El empate lo registró Juan Miró y Fernando Cobo perdió por 2up.