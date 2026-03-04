El algecireño Gonzalo Baños y el guadiareño Luis del Rosal, con la selección española sub-18 de golf

El algecireño Gonzalo Baños y el guadiareño Luis del Rosal, ambos del Club La Cañada de San Roque, forman parte de la selección española sub-18 masculina de golf que entre este viernes día seis y el domingo, ocho de marzo, participará en el Match Internacional que enfrentará en el Golf de Cannes Mandelieu, en la Costa Azul de Francia al combinado nacional con el conjunto anfitrión, Irlanda y Alemania.

Junto a los representantes del Campo de Gibraltar, el equipo español se completa con los valencianos Fernando Cobo y Juan Miró, el canario Nicolás Vidal y el marbellí Samuel Love. El equipo técnico está encabezado por el capitán Luis Méndez, el entrenador Yago Beamonte y el oficial Pablo Fisas.

La expedición española llega a la cita en un excelente momento de forma, respaldada por los éxitos individuales cosechados en el arranque de la temporada. Destacan especialmente los recientes triunfos de Gonzalo Baños en la Copa de Andalucía y de Nicolás Vidal en la Copa Región de Murcia, resultados que sitúan a España como uno de los rivales a batir en aguas francesas.

Un historial de éxitos en territorio francés

El torneo cuenta con precedentes muy favorables para los intereses españoles. Aunque en la edición de 2024 el equipo nacional finalizó en segunda posición tras el conjunto anfitrión en el campo de Hossegor, los años anteriores confirman el dominio de la "Armada" sub-18:

2023: España se alzó con la victoria absoluta en el Club de Golf Mougins (Cannes).

España se alzó con la en el Club de Golf Mougins (Cannes). 2019: El equipo español fue proclamado ganador conjunto junto a Francia tras la suspensión de la última jornada por lluvia en Chantilly.

Este Match Internacional servirá para medir el nivel de la cantera nacional frente a potencias como Alemania e Irlanda, en un escenario de máxima exigencia que históricamente ha sacado la mejor versión de los golfistas españoles.