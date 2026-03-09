Sarah Skovgaard Bilsx gana la Copa de la Reina de golf en La Reserva de Sotogrande

El campo sanroqueño de La Reserva Club de Sotogrande ha coronado a la danesa Sarah Skovgaard Bils, que está a las puertas de convertirse en profesional, como campeona de la 108ª edición del Internacional de España Amateur Femenino, Copa de S.M. La Reina, disputado esta semana en San Roque.

La golfista nórdica, de 23 años, se impuso en la final a la inglesa Elizabeth Wilson por 1up, resolviendo el duelo en el hoyo 18 tras un partido muy disputado.

El encuentro decisivo estuvo controlado desde el hoyo 7 por Sarah Skovgaard Bils, que llegó a manejar una ventaja de 4up. Sin embargo, la reacción de Elizabeth Wilson en los últimos hoyos llevó el enfrentamiento hasta el último hoyo, donde la jugadora danesa certificó su triunfo.

Para alcanzar la final, Sarah Skovgaard Bils superó en semifinales a la italiana Guia Vittoria Acutis por 5/4, mientras que Elizabeth Wilson accedió al duelo decisivo tras derrotar a la francesa Eléa Bastoni por 1up.

El torneo estuvo marcado además por las lluvias registradas en los primeros días, circunstancia que obligó a reducir el cuadro final de de juego a 32 jugadoras en lugar de las 64 previstas inicialmente. En ese match play estuvo presente la letona Katrina Kukoska, de La Reserva.