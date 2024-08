Sanlúcar comienza a galopar al ritmo de Jaime Gilabert

Sanlúcar de Barrameda inicia sus días grandes con la mejor de sus galas para la 179ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar. Atendiendo como cada año a las mareas, en esta ocasión se inician en vísperas de festivo, especial en Sanlúcar al tratarse de su Patrona, la Virgen de la Caridad, la alcaldesa perpetua de la localidad de la Costa Noroeste gaditana. En el primer día del primer ciclo Sanlúcar tenía ganas de caballos, convocando a los aficionados a una hora muy temprana, alrededor de las 17:00 horas, para dar inicio a la primeras de las carreras. Hasta las mareas se impacientaban, pues es este primer día de los seis en los que se dividen los dos ciclos cuando antes se iban a iniciar los galopes en la arena humeda de las playas sanluqueñas.

El primero de ellos sería el Premio Memorial José María Lacave, socio fundador de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, y Comisario de Carreras, quien falleciera hace menos de tres meses. La mencionada Carrera de Amazonas y Gentleman repartiría un total de 9.350 euros entre los cuatro primeros de los cinco caballos competidores. Carrera larga, de 1.800 metros, en la que sorprendió en el inicio, a las 17:10 horas, el caballo montado por Pablo Laborde, Portofino, desde el cajón 5.

Portofino lideró más de la mitad de la prueba, llegando a coger diferencias significativas, pero ese rápido arranque estaba siendo controlado por los dos favoritos de la prueba: Hades y Flaming Glass. Fue el primero, montado por Claudia Tena quien inició la caza al líder provisional. Sin embargo, Sara Horcajada y su Flaming Glass fue la más lista de la playa, pese a debutar en las orillas de Sanlúcar de Barrameda, demostrando un temple y un control de la carrera superior al de sus rivales. A 500 metros del final, impuso un ritmo espectacular para sobrepasar, primero a Portofino, quien perdía posiciones fruto del desgaste inicial, y un poco más tarde, a Hades, que pese a su empuje final, no pudo evitar la victoria de Flaming Glass, de 4 años de edad y 154 kilogramos. Su jinete, Horcajada, recibirá 5.500 euros; Claudia Tena, segunda con Hades, 2.200; y Diego Sarabia, en tercer lugar con Cromatic, 1.100 euros.

Horcajada, feliz e ilusionada, alabó a su caballo y a su preparador, A. Soto. "El caballo me ha sorprendido, nunca había corrido en esta playa", sorprendió. Cabe destacar que el peso de la jinete la obliga a competir con 18 kilos de plomo para igualarse a los rivales, recalcando el mérito del caballo y el entrenador. La joven jinete dedicó la victoria a su padre: "estará contento, es la primera vez que monto en Sanlúcar".

Cuarenta y cinco minutos más tarde de que Flaming Glass cruzara la meta, los ocho caballos de la segunda carrera se empezaban a mover de los boxes ubicados en Las Piletas. La carrera Hipódromo de la Zarzuela, la primera de Handicap Dividido para caballos y yeguas de más de tres años de edad, se inició a las 18:05 horas con una abarrotada playa. Los dos favoritos, Canarion y Tiger Bash, tomaron las primeras posiciones en los primeros metros del recorrido.

Un pique que a la larga seria perjudicial para ambos, pues pese a que un principio se distanciaron, no consiguieron poner la tierra de por medio suficiente para dejar fuera de la batalla a ninguno de sus perseguidores. La carrera, muy táctica, se movió cuando Percy Green trató de dar alcance a los dos primeros por la zona exterior. Dimax, quien aún no se había mostrado en cabeza, empezó a verse de manera progresiva e inteligente con su jinete Jaime Gelabert. A 500 metros de meta, con la mitad de los caballos prácticamente en línea, el ataque del nº 5, Dimax, rompió la carrera hasta la victoria final. La igualdad dejó a los dos mencionados favoritos, Canarion y Tiger Bash, fuera de los cuatro primeros puestos. 5.000 euros para el ganador; 2.200 para Pérez con Dabespir; 1.000 euros para Jannack y su It´s Chico Time; y 500 para Valle y el caballo nº8, Battle Charge. El jinete Gelabert celebró la cuarta victoria consecutiva del Dimax que, pese a no ser el máximo favorito, demostró que "le encanta la playa".

La tercera de las carreras del primer día de competición se presentaba con una baja, la del caballo Impressionant, en el cajón nº6. A las 18:53 se daba inicio a la carrera Parque Nacional Las Dunas. Sam Bellamy lideró la carrera desde el inicio, con The Grey Wolf y Fiji Gold completando una terna que dio la cara durante más de un kilómetro de los 1.600 metros totales de la prueba. Lo intentó por dentro Etton Messer, con Jaime Gilabert otra vez en la montura, pero no encontró hueco. Lo probó nuevamente por fuera, con la confianza y la misma táctica que le otrogó la victoria anterior, atacando a 500 metros del final. Nadie pudo con el ritmo de Etton Messer, que le volvió a otorgar el máximo premio a Gilabert, 4.500 euros. Fayos, con Fiji Gold, recibió 1.800 euros del segundo premio; Sousa, con Rebellious, tercero con 900 euros; y cuarto lugar para Helheim, del jinete Arguinzone, que recibió 450 euros.

Tampoco partirían todos los caballos inscritos en la cuarta y última prueba del día, pues el nº7, Azozaifa, se borraría de la carrera Grupo Indeso, para caballos y yeguas de tres años que no hayan ganado un premio de 8.000 € desde el 1 de enero de 2024. A las, 19:45, con diez minutos de retraso al horario estimado dio inició esta carrera final. El nº4, Ma Grise, tomó la iniciativa, perseguido por Oakmoor. El favorito, Sleven, se mantenía a la cola de carrera, esperando su oportunidad en la más corta de todas las pruebas del día, con 1.400 metros. Petite Claire, rompía la carrera por fuera pero Sleven lo controlaba a la perfección, atacando en el último tramo e imponiendo su ley. El arreón final de Lady Wulfrun recortó las distancias con Sleven, pero sin impedir la victoria clara del jockey Ricardo Sousa, recibiendo 4.500 euros. Lady Wulfrun, montado por Valle, segundo con 1.800 euros; tercer lugar para Oakmoor, del jinete Fayos, que recibió 450 euros.

Más temprano de lo habitual, a las 20:00 horas, las 179ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar ponen un punto y aparte, hasta el viernes 16 de agosto, tras el parón por la festividad de la Patrona de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad. Esplendido y bello inicio en la Playa de las Piletas para esta Fiesta de Interés Nacional que aspira a ser, con merecimiento, Patrimonio Cultural de la Humanidad.