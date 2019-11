La plantilla del Córdoba CF, rival de Balona y Algeciras en el grupo IV de Segunda B, alertó este miércoles, tras su vuelta a los entrenamientos, de la grave situación económica que atraviesa la entidad. En una comparecencia del primer capitán del equipo, Javi Flores, respaldado por todos sus compañeros, los profesionales blanquiverdes han mostrado de manera pública su "preocupación máxima" por las dos mensualidades impagadas y, fundamentalmente, porque no ven "una solución en el horizonte".

El cordobés, erigido en portavoz del grupo, ha comenzado su intervención denunciando "la situación que estamos viviendo y el sentir de la plantilla", que ha querido solidarizarse en sus primeras palabras con "la gente del club, que no falla y sabemos que lo está pasando realmente mal siendo comprometida, con el club y con su trabajo". "Estamos en representación de ellos y vamos a ir unidos de la mano todos juntos", ha continuado.

Flores se ha mostrado preocupado porque "salvo los dos primeros meses, no se habla de fútbol, sino de problemas extradeportivos, y así es muy difícil porque todos los días sale un problema". El medio ha admitido que todo este ruido "afecta, pero que no dude nadie de que lo vamos a dar todo por el club, por la ciudad, por esta camiseta, porque somos profesionales y eso que nadie lo ponga en duda".

"La preocupación es máxima porque no vemos una solución en el horizonte, y por esto hacemos un llamamiento a quien corresponda para que ponga orden y sólo se hable de fútbol en el Córdoba CF", ha señalado el futbolista, que ha recordado que "son dos meses los que llevamos sin cobrar, salvo alguno que ha cobrado; hay gente que vive al día, sobre todo empleados y compañeros, que necesitan ayuda porque es gente que lo está pasando bastante mal".

El filial y el Femenino, en el mismo barco

Cuestionado sobre las promesas incumplidas por la dirección de la entidad, Javi Flores ha reconocido que "hablamos hace tiempo, nos dijeron que todo se iba a solucionar, pero a día de hoy no hay solución". "La situación se ha alargado y creemos que es el momento oportuno para expresarnos", ha dicho el medio, respaldado por el escrito emitido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el pasado lunes, en el que también están incluidos el Córdoba B y el Córdoba Femenino: "Vamos todos de la mano, es un club que representa a una ciudad y debemos ir de la mano todos lo que formamos el Córdoba CF".

"Todos sabíamos la situación, pero no que fuera tan alarmante. Estamos aquí para defender este escudo y seguir adelante", ha insistido Flores, que no ha querido pronunciarse sobre la salida de Enrique Martín y la posible de Alfonso Serrano, pues "los futbolistas no tenemos que estar pendiente de eso porque tenemos que estar centrados en el sábado, que tenemos otro partido".

El cordobés tampoco ha querido alarmar sobre consecuencias futuras, como la libertad de la plantilla si se acumula una nómina más sin pagar, si bien ha reiterado que "la preocupación máxima es que no vemos solución al tema". Eso sí, ha querido matizar que "si el equipo no gana no es por falta de actitud; eso no se le puede achacar".

"Es una pena grandísima que estemos en esta situación en la que estamos. A los de casa nos puede doler un poco más, pero todos los que entramos sufrimos porque a nosotros nos gusta venir, entrenar y que se hable de fútbol, y de lo que menos se habla es de fútbol. Quiero ser positivo y pensar que pasamos por una mala época y que pronto se solucionará", ha finalizado, casi con lágrimas en los ojos, el capitán cordobesista.

Por cierto, que el jugador ya trabaja con el grupo y espera estar listo para recibir al Villarrobledo el sábado, en una cita en la que el equipo espera contar de nuevo con el apoyo de la afición: "Sólo podemos darle las gracias porque en momentos malos nos han ayudado y espero que el sábado sigan en la misma línea de apoyo al equipo, porque se están comportando genial".

El Córdoba, octavo clasificado del grupo IV de Segunda B, empató a dos goles en el Nuevo Mirador con el Algeciras el pasado 13 de octubre y visitará a la Real Balompédica en el Municipal de La Línea el 15 de diciembre.