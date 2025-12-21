Mustapha Sabili y Estefanía Solís ganan la XII Carrera de Navidad Ciudad de Algeciras

Más de ochocientos deportistas, entre el más de un millar de inscritos, han desafiado este domingo a las adversas condiciones meteorológicas y han tomado parte, en muchos casos ataviados con vestimentas propias de la Navidad, en la XII Carrera de Navidad Solidaria Ciudad de Algeciras, cuya carrera reina, sobre 5.600 metros, transcurrió bajo un intenso aguacero. El triunfo final correspondió a Mustapha Sabili (Unicaja Atletismo) y Estefanía Solís (Veteranos Algeciras).

El colorido que acompaña siempre a la Carrera de Navidad de Algeciras no falló en 2025. Y eso que la mañana del domingo animaba a todo menos a correr por las calles del centro. Los atletas han acudido fieles a la cita del organizador, el Club Atletismo Bahía de Algeciras, que un año más ha culminado su prueba con enorme éxito.

La carrera se dividió en dos grupos. Por un lado las categorías para menores (sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16) y por otro, la carrera absoluta. Los más pequeños corrieron en un circuito cerrado y en distancias de 710 y 1.200 metros, mientras que la carrera absoluta tuvo lugar sobre un trazado de 5,6 kilómetros.

Como cada año, la prueba tuvo un carácter solidario, dedicado a la tradicional campaña de Navidad, por lo que los participantes donaron al recoger su dorsal al menos un kilo de alimento no perecedero cuyo destino será el Banco de Alimentos. Como ya es tradición, algunos participantes acudieron a esta cita con disfraces individuales y grupales. Los mejores recibieron sus recompensas.

En la competición absoluta masculina la victoria correspondió a un viejo conocido, el marroquí Mustapha Sabili, que después de unos años sin tomar parte en la misma regresó, solo que ahora con los colores del Unicaja, que paró el crono en 17’12. La segunda plaza fue para otro alumno de Saúl Sáez, Acharf Ayad (Veteranos Algeciras) con 17’47, mientras que Fidel Ruiz (Bahía de Algeciras) completó el podio merced a sus 18’01.

En lo que se refiere a la cita femenina, el podio fue copado por tres clásicas de este tipo de citas. Por este orden: Estefanía Solís (Veteranos Algeciras) con 20’47; Fátima Porras (Bahía de Algeciras) con 22’35 y Andrea Cantizano (Matrunners), con 22’39.

El Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz patrocinó el premio ‘Categoría Universitaria’ al primer atleta en meta en categoría masculina y femenina inscrito como miembro de la Universidad de Cádiz. Los galardonados fueron Fidel Ruiz y Alejandra Gutiérrez.

Los resultados de todas las categorías se pueden consultar en este enlace.