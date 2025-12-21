El tiempo
Temporal de invierno en el Campo de Gibraltar
Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras
Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ

Búscate en la XII carrera solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras

A pesar del mal tiempo, Algeciras ha demostrado un año más que deporte, diversión y solidaridad pueden ir de la mano, tiñendo sus calles de los colores de la Navidad y del compromiso con los más vulnerables

VANESSA PÉREZ

Algeciras, 21 de diciembre 2025 - 13:15

La mañana del domingo ha amanecido en Algeciras con el espíritu navideño corriendo por sus venas. A pesar de las lluvia, a las 11:00 en punto, unos 800 corredores, muchos de ellos ataviados con los disfraces más originales y coloridos, han tomado la salida en la avenida Capitán Ontañón para dar el pistoletazo de salida a la XII carrera solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, una cita que año tras año se consolida como uno de los eventos deportivos y benéficos más queridos del calendario local.

Papás Noeles, elfos y hasta algún que otro Rey Mago adelantado se han dado cita en esta prueba organizada por el Club Atletismo Bahía de Algeciras, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que este año vuelve a batir expectativas de participación. El recorrido urbano de 5,6 kilómetros ha llevado a los atletas por algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad: desde la avenida Virgen del Carmen hasta el monumento a Paco de Lucía, pasando por el Lago Marítimo y la Plaza de la Constitución.

Pero más allá de las marcas cronométricas y los puestos en meta, el verdadero ganador de esta carrera es la solidaridad. Cada participante ha tenido que presentar un kilo de alimentos no perecederos al retirar su dorsal, todos ellos destinados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar para ayudar a las familias más necesitadas durante estas fiestas. Una iniciativa que ha logrado recaudar cientos de kilos de productos básicos que llegarán a quienes más lo necesitan.

Las categorías menores también han tenido su protagonismo, con pruebas de 710 y 1.200 metros en circuito cerrado, convirtiendo esta mañana en una auténtica fiesta del deporte para todas las edades. Y como ya es tradición, los premios al mejor disfraz individual y al mejor grupo han reconocido la creatividad y el buen humor de los participantes.

1/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
2/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
3/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
4/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
5/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
6/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
7/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
8/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
9/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
10/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
11/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
12/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
13/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
14/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
15/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
16/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
17/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
18/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
19/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
20/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
21/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
22/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
23/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
24/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
25/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
26/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
27/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
28/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
29/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
30/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
31/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
32/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
33/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
34/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
35/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
36/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
37/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
38/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
39/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
40/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
41/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
42/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
43/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
44/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
45/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
46/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
47/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
48/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
49/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
50/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
51/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
52/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
53/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
54/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
55/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
56/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
57/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
58/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
59/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
60/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
61/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
62/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
63/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
64/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
65/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
66/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
67/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ
68/68 Búscate en la XII Carrera de Navidad de Algeciras / VANESSA PÉREZ

