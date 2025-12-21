Búscate en la XII carrera solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras
Galería gráfica
A pesar del mal tiempo, Algeciras ha demostrado un año más que deporte, diversión y solidaridad pueden ir de la mano, tiñendo sus calles de los colores de la Navidad y del compromiso con los más vulnerables
La mañana del domingo ha amanecido en Algeciras con el espíritu navideño corriendo por sus venas. A pesar de las lluvia, a las 11:00 en punto, unos 800 corredores, muchos de ellos ataviados con los disfraces más originales y coloridos, han tomado la salida en la avenida Capitán Ontañón para dar el pistoletazo de salida a la XII carrera solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, una cita que año tras año se consolida como uno de los eventos deportivos y benéficos más queridos del calendario local.
Papás Noeles, elfos y hasta algún que otro Rey Mago adelantado se han dado cita en esta prueba organizada por el Club Atletismo Bahía de Algeciras, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que este año vuelve a batir expectativas de participación. El recorrido urbano de 5,6 kilómetros ha llevado a los atletas por algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad: desde la avenida Virgen del Carmen hasta el monumento a Paco de Lucía, pasando por el Lago Marítimo y la Plaza de la Constitución.
Pero más allá de las marcas cronométricas y los puestos en meta, el verdadero ganador de esta carrera es la solidaridad. Cada participante ha tenido que presentar un kilo de alimentos no perecederos al retirar su dorsal, todos ellos destinados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar para ayudar a las familias más necesitadas durante estas fiestas. Una iniciativa que ha logrado recaudar cientos de kilos de productos básicos que llegarán a quienes más lo necesitan.
Las categorías menores también han tenido su protagonismo, con pruebas de 710 y 1.200 metros en circuito cerrado, convirtiendo esta mañana en una auténtica fiesta del deporte para todas las edades. Y como ya es tradición, los premios al mejor disfraz individual y al mejor grupo han reconocido la creatividad y el buen humor de los participantes.
