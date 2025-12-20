Las fotos de la VI Gran Remada Solidaria de Barrio Vivo de Algeciras
Galería gráfica
La Coordinadora contra la droga Barrio Vivo de Algeciras y el Club KCG Kite Campo de Gibraltar han celebrado este sábado la VI Gran Remada Solidaria en una cita en la que este año se han sumado el Club Piragüismo Algeciras y el Club Remo Algeciras.
Este evento, que se ha celebrado en la Playa de El Rinconcillo, ha contado con más de 100 personas que han realizado una pequeña ruta hasta la dársena pesquera, ataviados con gorros y ropas navideñas. El objetivo de esta iniciativa es recaudar juguetes para asociaciones y particulares que los necesiten.
