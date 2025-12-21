Los algecireños Marcos Gázquez y Marina Delgado, subcampeones de España por equipos sub-20

Dos atletas de Algeciras, Marcos Gázquez, con el Trops Cueva de Nerja, y Marina Delgado, con el Diputación de Valencia, se proclamaron este sábado subcampeones de España por equipos sub-20 short-track (pista cubierta) en el Nacional de atletismo celebrado en la localidad gallega de Ourense.

La instalación Expourense recibió a los ocho mejores equipos del país en las categorías sub-20 masculina y femenina, y el nivel de los participantes respondió a las expectativas. Barcelona, en la competición masculina, y Playas de Castellón, en la femenina, levantaron los títulos.

Marina Delgado, que completó su formación en el Bahía de Algeciras, se proclamó subcampeona de España con el Diputación de Valencia, que sumó 82 puntos durante la competición, apenas uno menos que el campeón femenino, el Playas de Castellón, y por delante del FC Barcelona, que hizo 63,5 puntos.

La velocista algecireña fue tercera en los 60 m con 7’’72, además de correr la primera posta del relevo 4x400, en el que el Diputación de Valencia acabó segundo, con la consiguiente recompensa en puntos de cara a la clasificación final.

Otro algecireño, Marcos Gázquez, forjado en el CA Inmaculada, tomó parte en la prueba de lanzamiento de peso, en la que fue quinto con una marca de 14,30 metros.

Con ese balance, ayudó a su club, el Trops Cueva de Nerja, a proclamarse subcampeón de España, con 78 puntos, por detrás del FC Barcelona, con 80 puntos, y por delante del Playas de Castellón, con 69 puntos.