Tres medallas para el atletismo de Algeciras en el Andaluz sub-23 de pista cubierta

El atletismo de Algeciras ha subido al podio en el Campeonato de Andalucía sub-23 de pista cubierta -short track-, que se ha celebrado este sábado en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga). Marta Bernal (algecireña Atletismo del Sur) se colgó el único oro y Elena Ruiz (algecireña del Bahía de Algeciras) y Marcos Gázquez (algecireño del Nerja) se llevaron sendas medallas de plata.

El Andaluz sub-23 de short track dejó un buen sabor de boca a la expedición de ocho atletas del Bahía de Algeciras. Elena Ruiz destacó con la plata en 400 metros lisos con 58.20 (mínima nacional sub-18). Además, el club compitió con: Antonio López (7º en 400 con 52.43), Julia Delgado (7ª en 200 con 27.09), Leire Jiménez (8ª en 60 con 7.99, aunque en las semifinales paró el crono en 7.90), Noelia Pelado (8ª en 60 vallas con 10.03 y 9ª en salto de longitud con 4.81), Juan Antonio Pérez (10º en 800 con 1:58.56), Laura Navarro (12ª en 400 con 1:02.57) y Lucía Sáez (13ª en 800 con 2:25.72).

Entre los atletas de Algeciras participantes con otros clubes, brilló Marta Bernal, del Atletismo del Sur, como campeona de Andalucia de 400 mts con una marca de 56”91, lo que supone minima nacional sub-23 y mejor marca de la temporada para ella.

Marcos Gázquez, del Nerja Atletismo, se proclamó subcampeón de Andalucia en la prueba de peso con un lanzamiento de 13,05 metros. Además, compitieron: Paula Cote, del Nerja, quinta en 400 metros con 1’00”23; Alejandra Zarza, del Nerja, sexta en 800 metros con 2’20”26; Fabián Serrano, del Nerja, sexto en 400 metros con 51”47; y Alberto Zarza, del Atletismo Badajoz, noveno en la final A de 800 metros con 2’02”10.