Cancelada la última etapa de la Vuelta a España y el podio por las manifestaciones propalestinas en el centro de Madrid

La Vuelta a España 2025 finalizó este domingo de forma abrupta debido a las manifestaciones propalestinas y en contra de la participación del Israel-Premier Tech en la carrera, que la detuvieron a 56 km de meta, y como consecuencia no habrá podio ni la celebración habitual tras finalizar la carrera, como es tradicional, en Madrid.

Las manifestaciones propalestinas se han desbordado en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que hubiera sido complicado que se pudiera desarrollar el final de la carrera con normalidad. Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltaron las vallas y ocuparon la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía. Los agentes antidisturbios han cargado en diferentes puntos, como Cibeles y también en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, donde ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. En algunos puntos se han podido ver a algunos encapuchados que lanzaban objetos a los policías, con lo que los agentes han tenido que cargar para restablecer el orden.

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado a 56 km de la meta. El pelotón transitaba a 56 km de meta cuando un grupo de manifestantes detuvo el pelotón. Instantes después, el grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio. Tras las conversaciones con el director de carrera, se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Sin celebración

A pesar de que no se visualizará como en los últimos años en la Plaza de Cibeles, sí ha habido ganadores de las diferentes clasificaciones, el más destacado el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), ganador de la carrera y por tanto mailot rojo final. Además, su compatriota Mads Pedersen (Lid-Trek) acabó como maillot verde como ganador de la Regularidad, el australiano Jay Vine (UAE) venció en la Montaña y por tanto terminó con el maillot de lunares azules, el estadounidense Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) ganó la clasificación del Mejor Joven, maillot blanco, y el UAE Emirates se impuso en la clasificación por equipos. Al ganador Vingegaard le deberían haber acompañarán en la celebración en podio final de la carrera el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), segundo y tercero de la general.