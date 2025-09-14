Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP

Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España

Los manifestantes han ocupado una parte del recorrido cercana a la meta y han obligado a cancelar la última etapa.

Cancelada la llegada de la Vuelta a España a Madrid por las protestas propalestinas

EP y EFE

14 de septiembre 2025 - 18:49

La organización de la Vuelta ciclista a España ha dado por cancelada la última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
1/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
2/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
3/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
4/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
5/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
6/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
7/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
8/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
9/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
10/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
11/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
12/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
13/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
14/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
15/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
16/78 Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
17/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
18/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
19/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
20/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
21/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
22/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
23/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
24/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
25/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
26/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
27/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
28/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
29/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
30/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
31/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
32/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
33/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
34/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
35/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
36/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
37/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
38/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
39/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
40/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
41/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
42/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
43/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
44/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
45/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
46/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
47/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
48/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
49/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
50/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
51/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
52/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
53/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
54/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
55/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
56/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
57/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
58/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
59/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
60/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
61/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
62/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
63/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
64/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
65/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
66/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
67/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
68/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
69/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
70/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
71/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
72/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
73/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
74/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
75/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
76/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP
Una manifestante protesta ante los pocías nacionales.
77/78 Una manifestante protesta ante los pocías nacionales. / Rodrigo Jiménez / Efe
Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España
78/78 Las fotos de la protestas propalestinas que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España / EFE / EP

También te puede interesar

Lo último

stats