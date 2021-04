La Unión Deportiva Los Barrios ha perdido este domingo en su visita al CD Pozoblanco (2-1) en un encuentro en el que se puso por delante y que los locales consiguieron remontar. Richard adelantó a los barreños en el 40', pero España igualó en el 66' y Zara marcó el segundo tras ejecutar una falta ante la que los gualdiverdes no colocaron barrera en el 81'. Los de Keko Rosano, que no tenían ya opciones de clasificación para el playoff de ascenso a la Segunda RFEF, enlazan su tercera derrota en la segunda fase del grupo X de Tercera división.

Ante las seis bajas que acumulaba el equipo de la Villa, Rosano tuvo que hacer malabarismos para confeccionar su once inicial, con una defensa remendada por las bajas de Mous, Adri y Yeray en la que se incrustó Ekedo para acompañar a Seidou, Regino y Trujillo. Contaldo acompañó a Kaya y Ramos en el centro del campo y en la izquierda Rivero ocupó la posición del lesionado Bouba.

El partido comenzó como se preveía, con los barreños atrás intentando no conceder ocasiones y el Pozoblanco con el control de la pelota. Los gualdiverdes no estaban para arriesgar y los de Fajardo necesitaban la victoria para no alejarse de los puestos de playoff.

Los del Valle de los Pedroches, entrenados por el ex jugador de la Balona y ex entrenador del Algeciras Emilio Fajardo fueron acumulando ocasiones en los primeros 45 minutos. En el 11' llegó la primera clara, pero el cabezazo de David España se marchó alto por poco. Del mismo jugador llegó la siguiente oportunidad para adelantarse, pero Benito se encargó de enviar a córner su disparo desde dentro del área. El meta gualdiverde tuvo que volver a emplearse a fondo para evitar, en el minuto 27, que Zara adelantara a los suyos y seis minutos después fue León quién probó fortuna, pero su disparo no alcanzó puerta.

Los locales desaprovecharon sus ocasiones, pero la Unión no falló en la primera que tuvo, en el minuto 40. Tras una contra, Rivero se deshizo de Ángel García en la banda izquierda con dos bicicletas para irse hasta línea de fondo y dar un pase atrás a Richard, que batió a Javi Dela.

Tras el descanso, el Pozoblanco salió con la intención de empatar, y a los tres minutos España volvió a tener una ocasión, doble, pero la primera la evitó Benito y la segunda la mandó fuera. La Unión siguió intentándolo, sobre todo con un incisivo Rivero que atacaba en cada contra la banda de Ángel García.

Fajardo movió banquillo en el 60', quitó a García e Iniesta y metió a Migue y Valentín. Los cambios sentaron de maravilla a los cordobeses, que seis minutos después lograron la igualada tras un jugadón de Triviño que le dio el pase de la muerte a España para batiera a Benito a placer. Triviño, con mucha confianza volvió a intentarlo de lejos en el 74' y su disparo envenenado obligó a sacar los puños al portero barreño.

Los gualdiverdes, a pesar del mazazo, siguieron desbaratando las ocasiones locales hasta que el gol llegó en una decisión incomprensible por parte de los barreños en el 81'. La zaga de los de La Villa provocó una falta al borde de su área. Rosano decidió que no se colocara la pertinente barrera y Zara tiró ajustado al palo izquierdo para que el balón, favorecido por un bote, se colara en el fondo de la red. Al final del encuentro el técnico confirmó que la decisión había sido suya y que no había sido la más adecuada.