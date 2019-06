Fajardo: "Conseguimos el objetivo"

El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, compareció ante los medios de comunicación poco después de lograr el ascenso a Segunda B en el estadio Paquito Giménez frente a la UD Socuéllamos.

“El objetivo del Algeciras en Tercera división siempre debe ser de jugar fase de ascenso mínimo y luego el de ascender. Es lo que hemos conseguido. Esto es un proyecto preparado desde el mes de julio por todos los que tengo detrás de mí (en referencia al cuerpo técnico que le acompañó en su comparecencia). Yo llevo desde de enero y sería injusto que hoy no estuvieran conmigo. Sobre todo porque no era fácil apostar por un entrenador de cantera en pleno mes de enero para un club con unas miras tan grandes como las del Algeciras", aseguró.

"Quiero darles las gracias por aguantarme y estar a mi lado. Sé que a veces no lo he puesto fácil y he sido muy pesado pero si no fuera por lo que tengo aquí al lado mía hubiera sido imposible (acto seguido los miembros de la plantilla interrumpieron la rueda de prensa con cánticos de celebración). Muchas gracias a todos”, concluyó.