LIV Golf repetirá en 2026 en el Real Club Valderrama

¡LIV Golf repetirá su celebración en el Real Club Valderrama!, el famoso campo andaluz situado en San Roque. La liga global que está revolucionando la idea del golf con su formato por equipos y experiencias innovadoras para los aficionados, que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2026 bajo su ya conocida denominación: LIV Golf Andalucía. De hecho, ya están a la venta las entradas anticipadas en LIVGolf.com/andalucia2026, incluyendo un número limitado de pases de hospitalidad Club 54 y abonos de tres días para el público general. Los asistentes podrán disfrutar de un festival de golf de primer nivel, música en vivo y actividades para toda la familia.

El Real Club Valderrama, considerado como uno de los mejores campos de Europa continental, es una sede de prestigio internacional, famosa por albergar la Ryder Cup de 1997. Es reconocido por sus condiciones exigentes, calles estrechas y una presentación impecable durante todo el año. Será la cuarta edición consecutiva del torneo en Valderrama, consolidando el legado competitivo de LIV Golf Andalucía y prometiendo otra emocionante exhibición de golf por equipos en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.

El torneo supondrá un regreso a casa para los Fireballs GC, equipo capitaneado por el campeón individual del LIV Golf Andalucía 2024 y leyenda española Sergio García, acompañado por los también españoles Josele Ballester y David Puig, así como la estrella mexicana Abraham Ancer. También volverá a Valderrama el español Jon Rahm, capitán del equipo campeón de la temporada actual, Legion XIII, que emocionó a los aficionados con su victoria el pasado mes de julio. Ambos equipos competirán tanto a nivel individual como por equipos en un torneo de 54 hoyos, con la vibrante afición local asegurando una atmósfera eléctrica una vez más.

Además de los equipos locales, participarán estrellas internacionales como Talor Gooch (campeón individual en 2023 y 2025 con Smash GC), el actual líder de la clasificación de 2025 Joaquín Niemann (Torque GC), Bryson DeChambeau (Crushers GC), Brooks Koepka (Smash GC), Phil Mickelson (HyFlyers GC), Cam Smith (Ripper GC), Dustin Johnson (4Aces GC), entre muchos otros. El campo contará con 13 equipos y 54 jugadores, incluyendo a 18 campeones de majors que suman un total de 28 títulos grandes, llevando las mayores estrellas del golf mundial al Real Club Valderrama.

El anuncio de este jueves, que confirma el regreso de LIV Golf a Andalucía, se suma a una lista cada vez mayor de destinos internacionales en el calendario de 2026, incluyendo Riad (5-7 febrero), Adelaida (13-15 febrero), Singapur (13-15 marzo), Sudáfrica (20-22 marzo), Ciudad de México (17-19 abril), Virginia (8-10 mayo) y Reino Unido (JCB) (24-26 julio).

En España, los aficionados podrán seguir en directo y en exclusiva todos los eventos de LIV Golf a través de Movistar+, que llevará el formato innovador de la liga, sus estrellas globales y la emoción del golf por equipos a todos los hogares del país.

Próximamente, se darán a conocer más detalles sobre paquetes de hospitalidad, entradas generales y entretenimiento adicional para el LIV Golf Andalucía. Para más información sobre el evento, la compra de entradas y el calendario de la LIV Golf League 2026, visita: LIVGolf.com/andalucia2026.

Valderrama, pieza clave

Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo y jefe de eventos de LIV Golf, ha declarado: “El Real Club Valderrama se ha convertido en una pieza clave de nuestro calendario global y estamos encantados de regresar a un lugar con una historia tan increíble en el mundo del golf. Este torneo ha crecido en cada edición, desde la pasión del público hasta la calidad de la competición, y sigue marcando el estándar de lo que representa LIV Golf: sedes de clase mundial, experiencias inolvidables para los aficionados y los mejores jugadores del planeta. España es una parte vital de nuestro futuro, y estamos encantados de volver a Andalucía, cuyos socios y anfitriones han sido extraordinarios. La región tiene mucho que ofrecer, pero el golf está en su corazón, y estamos orgullosos de impulsar un impacto económico real al acoger una de las ligas deportivas de más rápido crecimiento.”

Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama, ha afirmado: “Estamos encantados de recibir nuevamente a LIV Golf en el Real Club Valderrama en 2026. Una vez más, nos aseguraremos de que el campo esté en condiciones impecables y suponga un auténtico desafío para los mejores jugadores del mundo. El regreso de LIV Golf no solo reafirma el estatus de Andalucía como destino deportivo global de primer nivel, sino que también aporta importantes beneficios a la región: impulsa el turismo, estimula la economía local y fortalece el orgullo comunitario. Es un honor albergar este prestigioso evento en nuestra tierra y mostrar la belleza natural, la riqueza cultural y la profunda pasión por el golf que definen al sur de España.”

Sergio García, capitán de los Fireballs GC, ha expresado: “Valderrama siempre será un lugar especial para mí, y regresar aquí con los Fireballs ante nuestros aficionados españoles significa mucho. La pasión y la energía en Andalucía son incomparables. Cada vez que jugamos aquí se siente como volver a casa. LIV Golf ha creado algo increíble en Valderrama, y estoy deseando competir de nuevo en 2026 junto a mis compañeros y con todo el apoyo de nuestros seguidores.”