Javier Reviriego: "Para LIV Golf es muy importante estar en campos del nivel de Valderrama"

San Roque/Javier Reviriego, el CEO del Real Club Valderrama, afronta un nuevo test de máxima exigencia con la celebración del LIV Golf en el emblemático campo de Sotogrande, en San Roque. Como experto organizador de este tipo de eventos, Reviriego mira al futuro con optimismo, convencido de que LIV (el circuito profesional de golf respaldado por Arabia Saudí) y Valderrama seguirán de la mano más allá de los dos años que ya tienen comprometidos.

El director general del club de golf más prestigioso de la Europa continental espera mayor afluencia de público que en las dos primeras ediciones y garantiza la sombra en el bello recorrido en medio de una fuerte ola de calor. "Tenemos más de cuatro mil alcornoques", recuerda.

Pregunta.¿Cómo llega Valderrama a su tercera cita con el LIV Golf? ¿Todo atado y más que atado?

Respuesta.Tenemos un equipo muy experimentado y hemos hecho muchos eventos, eso ayuda mucho. Siempre salen cosas de última hora, pero llevamos meses planificando y está todo preparado y con muchas ganas de empezar.

P.¿Cómo está Valderrama en pleno julio? ¿Cómo luce el campo?

R.Siempre intentamos innovar un poco y mejorar. El campo está muy bien, en muy buenas condiciones. Nos está apretando bastante el calor estos días y hay que tener cuidado, sobre todo con los greenes, pero la experiencia del equipo hará que presentemos el campo en muy óptimas condiciones.

P.¿Alguna sorpresa para los jugadores?

R.Siempre intentamos que los greenes estén duritos, firmes y rápidos.

Javier Reviriego.

P.Con estas fechas y esta ola de calor, ¿la climatología se ha convertido en vuestro peor enemigo, no?

R.El calor afecta sobre todo para los greenes porque nos hace ser mucho más cautos. Si los estresamos mucho, podemos tener problemas de seca. Nos hace estar más atentos, con la manguera, revisando que no haya muchos secos. Para el público, el calor no siempre es bueno, lo que ocurre es que en Valderrama tenemos muchísima sombra con cuatro mil alcornoques y la realidad es que es fácil seguir el golf sin estar al sol. Yo creo que el respetable disfrutará.

P.¿En cuanto a público, qué perspectivas tienen?

R.Un poco mejor que el año pasado. La gente es muy de reservar a última hora con lo cual tampoco es fácil predecir. Esperamos una buena entrada y seguro que irá muy bien.

P.¿Cuánta gente mueve un torneo como el LIV?

R.El presupuesto solo de logística del evento supera los 20 millones. Entre carpas, producción, televisión, personal, ejecutivos... esta semana tenemos unas mil personas trabajando aquí y unos 300 proveedores, la mayoría locales o andaluces. Imagínate el impacto que tiene eso en la economía local.

P.Con respecto al LIV, Valderrama tiene un contrato de larga duración. ¿Cómo está esa relación con vistas al futuro y en qué situación estaría el club en caso de que el Circuito decida ampliar a otro torneo en España con sede en Madrid?

R.Nosotros después de este año, tenemos dos años más del torneo. Todavía no estamos en posición de decir si vamos a renovar o no, las dos partes tenemos interés, pero todavía es pronto. También depende mucho de cómo vayan las conversaciones con el PGA y el European Tour, estamos expectantes a ver qué ocurre ahí, pero nosotros estamos muy tranquilos. Si LIV decide hacer más torneos en España es una buena noticia. Nosotros no tenemos problemas con eso.

P.Lo que está claro es que Valderrama sigue siendo un escenario referente en el mundo del golf.

R.Es una sede muy consolidada, con muchos torneos profesionales. Para LIV es muy importante estar en campos del nivel de Valderrama, por eso las dos partes tenemos mucho interés en seguir colaborando.