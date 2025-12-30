La Línea será sede de tres grandes citas de remo en 2026

La Línea volverá a situarse en el mapa del remo andaluz y nacional en 2026 al acoger tres importantes competiciones a lo largo del año, según ha informado este martes la Federación Andaluza de este deporte. La ciudad será escenario, en primer lugar, de una prueba de la Liga Andaluza de banco fijo en llaut, prevista para el 14 de febrero, dentro de un circuito autonómico que alcanza su duodécima edición.

Ya en verano, los días 1 y 2 de agosto, la playa de Poniente linense repetirá como sede de los Campeonatos de Andalucía de beach sprint, una de las modalidades con mayor crecimiento en el panorama actual del remo y que además forma parte del programa olímpico.

El calendario se completará en septiembre con una cita de primer nivel, ya que del 18 al 20 de septiembre La Línea acogerá el Campeonato de España de remo de mar, consolidándose como uno de los enclaves de referencia para esta disciplina a nivel nacional.

Estas pruebas forman parte del amplio calendario presentado por la Federación Andaluza de Remo (FAR) para la temporada 2026, que incluye un total de 33 regatas repartidas entre Sevilla y las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, desde enero hasta diciembre. Un año especialmente destacado para el remo andaluz, ya que Sevilla será sede de la Copa del Mundo, programada del 29 al 31 de mayo en el CEAR La Cartuja.

Entre las citas más relevantes del calendario autonómico figuran también el VII Open Ciudad de Málaga de remo de mar (11 de julio), la IX Sevilla International Rowing Masters Regatta (17 y 18 de octubre), la 60ª Regata Sevilla-Betis (14 de noviembre) y el 20º Abierto Internacional de Andalucía, que pondrá el broche final a la temporada los días 19 y 20 de diciembre en el Guadalquivir.