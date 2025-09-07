El Real Club de Regatas de Alicante arrasa en el Campeonato de España de Beach Sprint celebrado en La Línea

La playa de Poniente de La Línea de la Concepción se convirtió este fin de semana en el epicentro nacional del remo de mar con la celebración del Campeonato de España de Beach Sprint 2025, una modalidad que combina velocidad en arena y un recorrido de 500 metros en el agua, y que vive un momento histórico tras su inclusión en el programa olímpico.

En total, 250 deportistas de 22 clubes procedentes de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco ofrecieron un espectáculo vibrante durante las jornadas del 5, 6 y 7 de septiembre, con pruebas rápidas, intensas y de gran atractivo visual para el público.

El gran dominador del campeonato fue el Real Club de Regatas de Alicante, que lideró el medallero con 10 metales (4 oros, 4 platas y 2 bronces) y, además, revalidó el Trofeo Iberdrola al ser el club con mejores resultados en categoría femenina, con un balance de 2 oros, 2 platas y 1 bronce.

Tras los alicantinos, el Real Club Mediterráneo se hizo con 6 medallas (3 oros, 1 plata y 2 bronces), mientras que el CD de Mar Clot de Lillot El Campello sumó 4 preseas (3 oros y 1 bronce).

El papel del club anfitrión, el Club de Remo de Mar La Línea, fue especialmente destacado, con 4 medallas (2 oros y 2 platas) que refuerzan el peso del remo andaluz y ponen en valor la progresión de su cantera. Otros clubes con presencia destacada en el medallero fueron el Real Club Náutico Torrevieja (7 medallas), el Real Club de Regatas de Cartagena, el Club Náutico Santa Lucía, el Club Náutico Sevilla y el Club Náutico Santa Pola.

Más allá de los títulos nacionales, el campeonato tuvo un marcado componente estratégico, ya que sirvió como regata clasificatoria para la Copa de la Juventud, que se disputará a finales de octubre, también en aguas de La Línea de la Concepción.

La cita fue organizada por la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y el Club de Remo de Mar La Línea, con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el Consejo Superior de Deportes, los Comités Olímpico y Paralímpico Españoles, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, entre otras entidades colaboradoras.