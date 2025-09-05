Fotos del primer día del Campeonato de España de Beach Sprint en La Línea
La playa de Poniente de La Línea de la Concepción acoge durante el fin de semana los campeonatos de España y Andalucía de remo beach sprint, modalidad emergente que se estrenará en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.
La competición reunirá a 250 deportistas y 183 tripulaciones, procedentes de 22 clubes de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco. El formato, espectacular y dinámico, se desarrolla sobre un campo de 250 metros que los remeros deben cubrir ida y vuelta en duelos de dos embarcaciones, arrancando y terminando con una carrera a pie en la arena.
