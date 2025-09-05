Ocio
Fotos del primer día del Campeonato de España de Beach Sprint en La Línea
La Línea de la Concepción, 05 de septiembre 2025 - 15:58

La playa de Poniente de La Línea de la Concepción acoge durante el fin de semana los campeonatos de España y Andalucía de remo beach sprint, modalidad emergente que se estrenará en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

La competición reunirá a 250 deportistas y 183 tripulaciones, procedentes de 22 clubes de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco. El formato, espectacular y dinámico, se desarrolla sobre un campo de 250 metros que los remeros deben cubrir ida y vuelta en duelos de dos embarcaciones, arrancando y terminando con una carrera a pie en la arena.

