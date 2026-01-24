El junior algecireño Alejandro Sánchez (Lee do Kwan), bronce en poomsae del Open de Andalucía de taekwondo

El algecireño Alejandro Sánchez Márquez, del Lee do Kwan, se ha colgado este sábado la medalla de bronce en la modalidad de poomsae del Open de Andalucía de taekwondo, que se ha celebrado en el pabellón La Libertad de Huétor Vega (Granada) y que también estaba abierto a las modalidades free-style y adaptado.

El Lee do Kwan ha estado presente en Granada, en una prestigiosa cita para cinturones negros que ha reunido a muchos de los mejores deportistas no sólo de Andalucía, sino de toda España.

La entidad, que tiene sedes en diferentes puntos del Campo de Gibraltar, acudía con dos representantes, ambos de Algeciras, ambos en poomsae. El junior Alejando Sánchez fue tercero, mientras que Víctor Domínguez Peñalba era sexto entre los cadetes.

El poomsae (o pumse) es una secuencia coreografiada de movimientos de defensa y ataque en el taekwondo, que simula un combate contra adversarios imaginarios, perfeccionando técnica, equilibrio, coordinación y respiración.

Esta modalidad incorpora filosofía y cultura coreana en rutinas establecidas que van desde lo tradicional a lo más acrobático, evaluadas por un grupo de jueces.