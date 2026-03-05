Jenifer Gutiérrez: "Me pone los pelos de punta recordar lo que supone jugar en Algeciras"

Jennifer Gutiérrez se dispone a lanzar en un partido con Las Guerreras del último Mundial

Jennifer Gutiérrez es sinónimo de Algeciras y de balonmano. Ha militado en equipos de España, Alemania, Eslovenia y en la actualidad lo hace en el Gloria Bistriț de Rumanía. Desde que debutó en 2017 con la selección española acumula 115 internacionalidades, que incluyen su participación en dos Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del Mundo y otros tantos Europeos. Dos platas y un bronce jalonan su trayectoria, además de la alcanzada en los Juegos del Mediterráneo de 2018 junto a otra algecireña, Paula Valdivia. Este sábado (19:30) disputará su segundo encuentro con la elástica nacional en el pabellón Juan Carlos Mateo, ante sus paisanos. El rival será Austria, a la que España ya derrotó este miércoles a domicilio. A pesar del interminable currículum de la extremo algecireña, una cita muy especial, como ya sucedió con la primera, el 13 de abril del pasado 2025, cuando las Guerreras se enfrentaron a Croacia.

Pregunta.-Supera usted de largo el centenar de partidos con la selección. En ese largo recorrido, ¿qué significado tiene el que disputó en Algeciras en abril del pasado año?

Respuesta.- Ufff. Fue como volver a debutar. Estaba igual de nerviosa que el día que jugué mi primer partido. No había vuelto a jugar allí desde que me marché del club, siendo muy jovencita. Mantengo contacto con mucha gente de allí y verme junto a ellos… se me ponen los pelos de punta de recordar todo aquello, pero especialmente el momento cuando entramos al pabellón y estaba todo el mundo allí ya preparado. Había una ilusión… Lo recuerdo como algo muy guay. Yo estaba muy nerviosa, pero mis compañeras me transmiten que para ellas también fue un partido muy especial por cómo el público apoyó, animó y lo disfrutó con nosotras. Voy a estar eternamente agradecida porque todo el mundo se volcó para que especialmente yo viviese una experiencia única, que es jugar con tu selección en tu casa.

P.-Y con ese precedente, ¿cómo visualiza el partido del sábado a título personal?

R.Pues confío en estar un poco menos nerviosa, pero la verdad es que me hace la misma ilusión que la primera vez. Creo que es un lujazo que se pueda repetir esta oportunidad, volver a formar parte de la selección en esta convocatoria y poder disfrutarlo en un partido oficial, que para nosotras siempre cuenta. Me da un poquito de nervios pensarlo, pero voy a hacer lo imposible por disfrutarlo como se merece.

"Algeciras vive el balonmano con pasión"

P.-¿Qué responde si oye Algeciras y balonmano?

R.-El balonmano siempre ha sido algo muy especial para la ciudad. La ciudad lo vive con pasión. Que Algeciras se vuelque con la selección como ya pasó hace un año es muy significativo, pero también muy emocionante para mí.

P.-Con la llegada del nuevo seleccionador se habla abiertamente de una nueva etapa, de un relevo generacional, pero Jennifer Gutiérrez sigue ahí. ¿A qué se debe?

R. -La verdad es que las que representamos una figura como la mía somos minoría. Pertenecemos a una generación anterior, mientras que el resto se incorpora tras los Juegos de París. Por edad, todavía entramos en rango de poder aguantar un ciclo olímpico más, porque además somos jugadoras con experiencia, que hemos estado haciéndolo bien en la selección. Por eso se ha apostado por dejarnos formar parte del equipo a pesar de ese relevo generacional.

P.- Generalmente en esos casos, las veteranas juegan un papel muy concreto en la caseta.

R. -Dentro del vestuario, un par de compañeras y yo somos las que tenemos más experiencia. Las capis como nos llaman las más jóvenes. Sobre todo intentamos guiar a las jugadoras en lo que significa estar en la selección, el espíritu Las Guerreras, que no se pierda el ADN que nos transmitieron a nosotras cuando entramos.

"Representar a tu país y a todas las jugadoras españolas es un honor"

P.-¿Y cómo se explica qué significa estar en la selección?

R.-Es que no es sólo una cuestión deportiva. Es un premio añadido al trabajo diario en tu club. Representar a tu país y a todas las jugadoras españolas es un honor y hay que ser consciente de lo que significa. Ser ejemplo de lo que es formar parte de este equipo.

P.-En ese contexto, seguir en el proyecto debe ser motivo de orgullo.

R.-Siempre me ha gustado muchísimo venir. Es una recompensa al trabajo diario. Disfruto cada momento con mis compañeras, especialmente en los partidos y al vestir los colores de España. Después de muchos años, sigue siendo una gran ilusión.

P.-Y el final de esa etapa ¿coincide con el ciclo olímpico?

R.-Bueno, cuando acabaron los Juegos de París y me recuperé mentalmente, lo que me planteé fue un ciclo olímpico más. Mi objetivo es intentar hacerlo cuatro años más y a partir de ahí ver. Hay muchos condicionantes, pero de aquí a dos veranos…

P.-Para terminar, desde la distancia, ¿cómo ve el balonmano en Algeciras en la actualidad?

R.-Tengo que confesar que no sigo el día a día. Tengo más contacto con entrenadores, que eran jugadores en mi etapa, que con los jugadores actuales. Sé que los chicos [en referencia al equipo masculino de la primera nacional] van bastante bien. Lo que ha perdurado en el tiempo es el factor balonmano gracias a la gente que forma el club, que ama el deporte y se ha sacrificado año tras año. Algeciras es conocido nacionalmente y ojalá volvamos a disfrutar de la máxima categoría en chicos o chicas.