(24-29) Las Guerreras remontan y vencen en Austria antes de volver a verse las caras en Algeciras

La selección española femenina de balonmano, con la algecireña Jennifer Gutiérrez a la cabeza, superó este miércoles (24-29) a la de Austria en la tercera jornada del grupo VI del clasificatorio para el Campeonato de Europa 2026 de final de este 2026 disputado en Viena, donde se estrenó la era de Joaquín Rocamora. Ambas selecciones volverán a verse las caras este sábado (19:30) en el pabellón Juan Caros Mateo de Algeciras.

Las Guerreras se sitúan de esta forma como líderes del grupo, con tantas victorias como partidos, mientras que su rival conoció la primera derrota. El marcador les da confianza de cara al choque del sábado en Algeciras, donde se medirán al mismo rival, al que en caso de doblegar habrá distanciado de manera casi definitiva.

El nuevo técnico de las Guerreras celebró una buena victoria en su debut gracias a la gran segunda mitad de las suyas en el Sport Arena Wien de la capital austriaca. La portera local Lena Ivancok fue la pesadilla del ataque de una España que fue de menos a más, soltó los nervios y recuperó su gen competitivo.

Después de un 12-10 al descanso, la dos veces subcampeona de Europa encontró efectividad y dio la vuelta al marcador con autoridad.

Las Guerreras, con el objetivo de ese primer puesto camino al próximo Europeo, se vieron perjudicadas por las exclusiones en el primer tiempo, por muchas pérdidas y por el 50% de paradas que cosechó Ivancok. Maddi Aalla Rotaetxe también ayudó bajo palos a que la desventaja española no fuera mayor tras la primera media hora.

Danila So Delgado, quien terminó con siete goles, y Alicia Fernández tiraron del cuentagotas con el que anotaron las de Rocamora, que pedía paciencia a las suyas. Tras el descanso, Rocamora, quien tomó el relevo de Ambros Martín que se despidió tras el Mundial de 2025, logró hacer funcionar a España.