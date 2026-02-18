Jennifer Gutiérrez volverá a vestir la camiseta de España en Algeciras

La internacional algecireña Jennifer Gutiérrez, que en la actualidad milita en el El Club Deportivo Gloria Bistrița rumano, volverá a vestir la camiseta de la selección nacional absoluta femenina de balonmano en el pabellón Juan Carlos Mateo de su tierra natal. Ya lo hizo el 13 de abril del pasado 2025 frente a Croacia en partido de clasificación para el Mundial y el nuevo seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, la ha incluido en la lista de 18 jugadoras que tomarán parte en los dos próximos duelos frente a Austria, de clasificación para el Europeo, el segundo de los cuales se jugará en Algeciras el sábado 7 de marzo a las 19:30.

Las Guerreras están citadas el próximo 1 de marzo en Madrid, antes de desplazarse al día siguiente a Viena, donde disputarán el primero de los encuentros en el Sport Arena Wien, el 4 de marzo a las 18:00.

Dos días después, volarán desde la capital austriaca hasta Málaga y desde allí se desplazarán hasta Algeciras, donde disputarán el segundo de sus encuentros el sábado 7 de marzo a las 19:30.

"Quiero que las chicas que vienen participando últimamente se sientan partícipes de este nuevo ciclo. Este punto de inflexión parte de las propias jugadoras que estaban viniendo a la selección", señala Rocamora.

El técnico confiesa que afronta su primera lista con "mucha ilusión", aunque advierte que "no es la mejor manera de poder afrontar los dos primeros partidos internacionales" debido a que apenas contará con dos o tres entrenamientos.

En ese sentido, explica, espera "empezar a ver algunos rasgos de cómo nos queremos identificar como grupo".

Rocamora insiste en que el gran objetivo inmediato va más allá del resultado y pasa por reforzar el vínculo emocional con la afición, ya que considera que "esto es lo más importante que podemos esperar de esta semana" en los encuentros previstos.

Convocatoria

Portería

Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC)

(Alba Fehervar KC) Nicole Alejandra Morales Claure (Club Balonmano Elche)

(Club Balonmano Elche) Lucía Prades Ricondo (Bera Bera R.T.)

Central

Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.)

(Bera Bera R.T.) Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche)

(Club Balonmano Elche) Alicia Fernández Fraga (MKS Zaglebie Lubin)

Lateral Derecho

Paula Arcos Poveda (CS Gloria Bistrita)

(CS Gloria Bistrita) María Prieto O'Mullony (MKS Lublin)

Lateral Izquierdo

Ester Somaza Bosch (Bera Bera R.T.)

(Bera Bera R.T.) Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrita)

Extremo Derecho

Maitane Etxeberria Martínez (Bera Bera R.T.)

(Bera Bera R.T.) Anne Erauskin Martínez (Bera Bera R.T.)

Extremo Izquierdo

Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche)

(Club Balonmano Elche) Jennifer Gutiérrez Bermejo

Pivote