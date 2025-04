Jennifer Gutiérrez: "Algeciras tiene mucha tradición de balonmano y seguro que nos lleva en volandas"

Algeciras/La deportista más internacional de Algeciras juega en casa. Jennifer Gutiérrez vuelve adonde empezó todo, a la pista del Polideportivo Ciudad de Algeciras, para buscar delante de su gente un nuevo hito para el balonmano español. La selección nacional femenina absoluta recibe a Croacia este domingo (12:00) en el partido de vuelta de la eliminatoria de clasificación para el próximo Mundial. Las Guerreras necesitan remontar un gol tras la derrota mínima del pasado jueves en Koprivnica (27-26). El pabellón algecireño espera vivir un lleno para alentar a España y su balonmanista predilecta.

Jennifer, tan ilusionada como responsabilizada, ejerce ahora a sus 30 años de veterana en un combinado joven y en formación a las órdenes de Ambros Martín. "Me toca transmitir qué significa ser una Guerrera".

Pregunta.¿Cuándo fue la última vez que jugó en el Polideportivo Ciudad de Algeciras? ¿Ha pasado mucho?

Respuesta.Muchísimo. Yo creo que desde mi etapa juvenil. Estamos hablando de 16 o 17 años. He vuelto a echar alguna pachanga durante las vacaciones, pero partido oficial desde que estaba en categorías juveniles.

P.¿Imaginó alguna vez que algún día jugaría con la selección nacional absoluta de balonmano en tu casa, delante de tu gente?

R.No. Vamos siempre por toda España, hemos visitado muchísimas ciudades, hemos estado cerquita como cuando estuvimos en Málaga, que me hacía especial ilusión por el hecho de que mucha gente se podía acercar, pero jugar en casa era algo que no me había planteado. Cuando apareció la posibilidad dije ostras, es muy chulo. Cuando se formalizó, muy ilusionada.

P.¿Cómo lo lleva la familia y las amistades? Debe ser una semana diferente, ¿no?

R.La gente está muy emocionada. Tanto mis amigos como mis familiares, todo el club de Algeciras, que tiene mucha cantera. Algeciras es una ciudad con mucha tradición de balonmano la ciudad y a la vista está con las entradas, que se vendieron en menos de un día. Es un evento que tiene a todo el mundo bastante ilusionado y seguro que nos van a llevar en volandas.

P.Siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Algeciras y en su club de balonmano. Son muchos años ya. ¿Cómo se ve desde la distancia?

R.Al final es lo duro de dedicarte a esto, al deporte profesional, el estar fuera de casa y de España. Algeciras es de donde soy, donde he crecido, a través de ellos puedo seguir el club y me gusta estar bastante informada de todo.

P.¿Cómo llegan las Guerreras a esta eliminatoria ante Croacia? ¿Mejor la vuelta como locales?

R.El factor cancha siempre es importante. El equipo que nos ha tocado es un rival bastante fuerte, diría que de los dos peores que te podían tocar para salir a bailar. El equipo está concentrado y sabiendo de las dificultades que vamos a tener. Tenemos un equipo joven después del relevo generacional de los últimos Juegos, pero conscientes de que lo nos estamos jugando. 120 minutos en los que cada acción cuenta.

P.Juegos, Mundiales, Europeos, las mejores ligas... ¿Qué le queda por cumplir en este deporte? ¿En qué momento de su carrera se ve?

R.Quedamos unas cuantas veteranas que tenemos algo más de experiencia, enseñar a los jóvenes los valores, qué representa estar en la selección, qué significa ser unas Guerreras. Transmitir lo que nos transmitieron nuestros referentes e intentar dejar el camino lo más fácil para que España siga luchando por todo y estando en todos los grandes campeonatos. Estamos en un momento de formación.

Jennifer Gutiérrez. / J. L. Recio

P.¿Ha pensado que el final del camino se acerca o queda Jennifer para rato?

R.Es algo que siempre se piensa porque al final la vida del deportista no es muy larga. Ahora mismo físicamente me encuentro bien, cruzo los dedos porque el cuerpo me está haciendo agradecido y me gustaría seguir unos cuantos años más. Ayudar también a la selección en la medida que pueda aunque en eso nunca se sabe porque es muy exigente. Me gustaría tener ese último tironcillo de años profesionales por Europa.

P.Hace poco anunció su retirada tu paisana y excompañero Paula Valdivia. Otra deportista referente de este deporte para la ciudad.

R.Empezamos juntas a jugar a balonmano y la aventura de este deporte. Tenemos muchos recuerdas juntas, nuestras conquistas en el mismo equipo en Algeciras, selecciones gaditanas y andaluzas, luego en las selecciones inferiores de la española y con la absoluta. Que seamos las dos de la misma ciudad y hayamos andado más o menos por el mismo camino es emocionante. Nos llevamos muy bien, ha tomado la decisión de empezar a obrarse la vida después del balonmano, le toca disfrutar y dejar el cuerpo descansar porque es mucho sacrificio estar fuera y aguantar física y mentalmente.

P.Una trotamundos como usted, ¿dónde se ve el día de mañana?

R.No pudo dar respuesta a eso porque hoy en día ni yo misma lo sé. Me gustaría mucho vivir en España y obviamente si es allí en el sur con el buen tiempo y la buena comida que echo de menos, te lo firmaba ya. Pero todavía es un poquito pronto.