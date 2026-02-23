Las Guerreras vuelven "a casa": Algeciras se prepara para un nuevo lleno histórico
Balonmano
La Diputación presenta en Cádiz el partido que enfrentará a la selección femenina de balonmano contra Austria en el clasificatorio del Europeo
El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, expresó este lunes su satisfacción por el regreso de la selección femenina a Algeciras: “Volver a Cádiz y crecer en esta provincia, donde nuestras Guerreras se sienten en casa, es un orgullo. Hemos logrado una igualdad entre hombres y mujeres en educación, técnicos y competiciones, y hoy nuestra liga es pionera. Seguimos trabajando día a día para mejorar las condiciones, apoyar a las jugadoras y consolidar el balonmano femenino en toda España”.
Estas declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa de presentación del partido que enfrentará a las Guerreras con Austria en la cuarta jornada del clasificatorio al Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026. El partido se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:30 en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo, y será retransmitido en directo por Teledeporte.
Esta será la segunda ocasión en la que la selección femenina compita en Algeciras. El 13 de abril del pasado 2025 se enfrentaron a Croacia en el partido de vuelta del play-off clasificatorio para el Campeonato del Mundo de balonmano femenino 2025. Entonces, el conjunto que dirigía Ambros Martín se impuso con claridad (23-17) a las balcánicas para superar la eliminatoria, con un pabellón que registró un lleno histórico.
El regreso es posible gracias a la colaboración entre la Real Federación Española de Balonmano, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz, Francisco Javier Vidal, recordó el éxito del evento del año pasado y destacó la importancia de la colaboración institucional para promocionar tanto el balonmano base como el de élite, en pista y en playa, reconociendo “el trabajo altruista de quienes fomentan el deporte entre niños y niñas, reforzando la cultura del deporte y del esfuerzo humano en la provincia”.
Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Jorge Juliá, subrayó el orgullo de la ciudad por acoger de nuevo un evento de élite: “No ha pasado un año y ya estamos presentando un nuevo encuentro. Para el alcalde y toda la ciudad es una oportunidad de apoyar este evento donde la capitana vuelve a su casa”.
La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, resaltó el respaldo al deporte femenino, afirmando que “apoyar a las Guerreras no es solo un compromiso institucional, sino también una oportunidad de demostrar nuestra apuesta por la igualdad, la inclusividad y las oportunidades”.
El acto contó además con la presencia de Sebastián Fernández Molina, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano; Pedro Soria Fernández, presidente del Club Balonmano Ciudad de Algeciras; y Paula Conesa, concejal del Ayuntamiento de Algeciras y diputada provincial de Cádiz, quienes coincidieron en destacar la importancia del evento para fomentar el balonmano y el deporte femenino en la región.
