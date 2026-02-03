Las Guerreras regresarán a Algeciras para enfrentarse a Austria en la fase clasificatoria del Europeo 2026 de balonmano

Las Guerreras volverán a visitar Algeciras. Según ha anunciado este martes la Real Federación Española será para afrontar el partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 6 en la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026, encuentro en el que se verán las caras con Austria.

El choque se disputará en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras–Doctor Juan Carlos Mateo el sábado 7 de marzo, a partir de las 19:30, con las cámaras de Teledeporte en directo, fruto del acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Balonmano con la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

"La magnífica sintonía y la apuesta institucional han posibilitado el retorno de las Guerreras a territorio Algeciras", explica la Federación, que recuerda que es la segunda vez que las Guerreras juegan en Algeciras. El 13 de abril del pasado 2025 se enfrentaron a Croacia en el partido de vuelta del play-off clasificatorio para el Campeonato del Mundo de balonmano femenino 2025. Allí, el conjunto entonces dirigido por Ambros Martín se impuso con claridad (23-17) a las balcánicas para superar la eliminatoria, con un pabellón que registró un lleno histórico.

El combinado español, ahora en manos de Joaquín Rocamora, afronta un mes de marzo que es clave para su futuro a medio plazo, ya que enfrenta dos veces a Austria –primero en Viena el 4 de marzo, y más tarde en Algeciras– para dilucidar la primera plaza del grupo, dado que en estos momentos ambos equipos disponen de 4 puntos en su casillero.

De nuevo Algeciras aspira a convertirse en el perfecto talismán para las Guerreras que, después de quedarse a un paso de los cuartos de final en el Campeonato del Mundo 2025, esperan dar continuidad a los brotes verdes mostrados en el último año.