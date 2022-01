Un gol en el 95' priva a la UD Los Barrios del triunfo en Sevilla (1-1)

Un arbitraje caprichoso y sibilino y un gol en el minuto 95' han impedido este sábado que la Unión Deportiva Los Barrios se traiga de su visita al Sevilla Atlético un triunfo al que se hizo de sobras acreedora por lo demostrado en el terreno de juego. El resultado, que a priori podría parecer bueno pero que deja un mal sabor de boca en los gualdiverdes, supone la cuarta jornada sin conocer la derrota del equipo de la Villa, que continúa dando pasos hacia la permanencia.

Una injusticia en toda regla de la que tiene buena parte de culpa el árbitro granadino Manuel Polaino Redondo. Nada más comenzar el encuentro Juan Segura adelantó a la Unión levantando el balón por encima del portero local. Un auténtico golazo.

Desde ese momento el conjunto barreño hizo valer ese orden y esa disciplina táctica de la que hace gala desde que llegó el banquillo Mariano Marcos, pero pronto empezó a pasarle factura el arbitraje. Dos acciones que no merecían más que la falta fueron transformadas en tarjetas a Alexis, que dejaba a su equipo con diez poco antes de la media hora.

Los visitantes se vieron obligados a replegarse y no solo no hicieron concesiones, sino que tuvieron un par de contras que debieron servirles para redondear el marcador a pesar de estar en inferioridad numérica. En una de ellas (65') Jacobo derribó a Dani Moreno cuando éste ya se encaminaba para el marco y al árbitro no le quedó otra que expulsarle y volver a equilibrar el número de efectivos.

Con diez para diez y 25 minutos por delante a los barreños les pasó factura su cortísimo banquillo. El técnico apenas pudo dar oxígeno con un par de sustituciones, pero aún así sus futbolistas se multiplicaron para mantener la ventaja.

El colegiado concedió unos sospechosísimos -e injustificados- cinco minutos de alargue. En el último decretó una falta cercana al área que solo vio él y que transformó en gol Salguero. Segundos después pitó el final y provocó una oleada de protestas que pasaron factura a los forasteros, que se cargaron de tarjetas de cara al futuro.

A pesar del marcador final -que no es malo- la conducta de la Unión y la inminente llegada de refuerzos inducen a pensar que el equipo ha entrado en el camino acertado para evitar el descenso.