Los futbolistas de Segunda B y Tercera exigen estar representados en la reunión con la Federación

Los futbolistas de Segunda B y Tercera -también los de categoría autonómica y regional, fútbol sala y féminas- se han puesto en pie de guerra contra Luis Rubiales. Los jugadores, cansados de ser llamados "futbolistas no profesionales", han exigido desde muchos frentes estar representados en la reunión de este próximo lunes en la que la Real Federación Española de Fútbol decidirá el futuro de todas las competiciones que rige su organismo.

El rumor cada vez más fundado de una posible suspensión del inicio de la temporada 20-21, al menos hasta enero de 2021, ha incendiado los ánimos de los futbolistas de Segunda B (Algeciras CF y Real Balompédica Linense) y Tercera (UD Los Barrios) hacia abajo. Jugadores, técnicos, directivos, aficionados... todo el gremio lanzó un grito unánime el pasado sábado cuando empezaron a tomar forma las propuestas que maneja la Federación para presentar este lunes a las Territoriales.

Varias fuentes especializadas sostienen que Rubiales pondrá sobre la mesa tres alternativas, siempre con el aplazamiento del comienzo previsto el fin de semana del 26-27 de septiembre: arrancar a finales de diciembre; a comienzos de enero de 2021; o en la primavera de 2021. Esta última franja es la que ha recomendado UEFA y FIFA.

Lo que parece seguro es que las competiciones nacionales de la Federación no empezarán a finales de septiembre. De hecho, son muchos los equipos que no han iniciado la pretemporada -los tres de la comarca, por ejemplo- a expensas de que la Española confirmarse las fechas. Algunos, como el Algeciras, tenía aguantada la campaña de socios y abonados. La Balona la presentó el pasado jueves, como ya han hecho otros clubes más madrugadores. Ahora, esas campañas dependen de lo que ocurra este lunes si Rubiales emite algún veredicto.

Además, de los futbolistas, son varias las plataformas y sindicatos que han solicitado respaldo para el mal llamado fútbol no profesional. Entre jugadores, técnicos y trabajadores son más de cinco mil personas las que dan vida solo a la Segunda división B. Los integrantes de la categoría de bronce recuerdan que hacen frente a importantes obligaciones con Seguridad Social y Hacienda, y que un alto porcentaje de clubes tiene a sus jugadores con fichas profesionales.

Un viejo conocido de la comarca, el cordobés Andrés Salas (ex de UD Los Barrios, Algeciras y Tesorillo) ha viralizado un vídeo en el que pide reunirse personalmente con Luis Rubiales "cara a cara para decirle lo que no le va a decir nadie".

"Hay puestos de trabajo en juego y quiero estar en la reunión cara a cara con ellos. Porque no tenemos quien nos defienda en esa reunión. Tengan consideración con el fútbol de barro. No acaben con esto", proclama el defensa.

