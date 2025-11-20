Ana Peláez se encamina a la victoria en el Campeonato de España femenino de golf en La Hacienda

La segunda jornada del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2025 volvió a tener un nombre propio: Ana Peláez. La vigente campeona de España entregó una vuelta de -1 para situarse con un total de cinco bajo par y tomar una ventaja de ocho golpes de cara a la última ronda en el exigente recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort. En un día marcado por el viento y por la gran dificultad del recorrido del Campo de Gibraltar, la malagueña fue la única capaz de firmar una vuelta bajo par, consolidando un liderato que parece casi inalcanzable.

Peláez arrancó la jornada desde la partida estelar, con dos golpes de ventaja sobre las madrileñas Marta Martín y Blanca Fernández, y desde el inicio dejó claro que camina decidida a defender su título. Tras superar con par el ya temido hoyo 1, firmó dos birdies consecutivos en el 2 y 3 que ampliaron su colchón, mientras Fernández y Martín cedían terreno hasta situarse a cuatro y seis golpes, respectivamente. A partir de ahí, ejecutó una estrategia de control total: seis pares consecutivos del 4 al 9 para cerrar la primera vuelta con -2 en el día y -6 al total, aprovechando su solidez desde el tee en un recorrido que castigó a casi todas.

Ya en la segunda vuelta, Peláez mantuvo la serenidad de una líder que sabe gestionar ventajas amplias. Encadenó otros tres pares del 10 al 12, antes de firmar su primer bogey del día en el 13, sin que ninguna de sus perseguidoras lograra inquietarla. En el exigente par 3 del 14, sumó el único birdie registrado en ese hoyo durante toda la jornada, su tercero del día, regresando al -6. Aunque llegaron dos bogeys más en el 15 y 17, la malagueña cerró su vuelta con un birdie en el par 5 del 18, para completar un meritorio -1, la única ronda bajo par del día.

En segunda posición aparece la gran revelación de la semana, la amateur Amanda Revuelta, que firmó una vuelta de +1 para +3 al total, convirtiéndose en la principal perseguidora de la líder. La madrileña comenzó con par en el 1 antes de anotar dos birdies consecutivos en el 2 y 3, y, aunque cometió un bogey en el 4, protagonizó una sensacional serie de diez pares consecutivos entre el 5 y el 14, manteniéndose entre las mejores en un día donde casi nadie logró frenar al campo. Solo cedió terreno con bogeys en el 15 y 16, pero cerró con dos pares al 17 y 18 para consolidar una actuación de enorme madurez.

El cuarteto de Teresa Toscano, Marina Escobar, Blanca Fernández y Marta Martín ocupa la tercera posición con +4. Entre ellas, destacó la jornada llena de altibajos de Blanca Fernández. Tras un bogey en el 1 y un birdie en el 2 que la devolvía al -2 total, encadenó un segundo birdie en el 5 para ponerse a tres golpes del liderato. Sin embargo, tres bogeys consecutivos del 6 al 8 frenaron su avance antes del birdie en el 10. Un nuevo bogey en el 12 y una recta final muy complicada —triplebogey, bogey y bogey— la llevaron al +4 final, cediendo posiciones en la tabla.

Con una ventaja de ocho golpes para la líder y un campo que no perdona, la jornada final promete ser una para el recuerdo en La Hacienda Links Golf Resort, donde Ana Peláez buscará revalidar su título y cerrar una semana que, hasta ahora, ha sido impecable.