La familia, origen de la afición al fútbol según el 57% de los andaluces

EL fútbol andaluz es mucho más que una competición deportiva: es un fenómeno social, cultural y familiar que se transmite de generación en generación. Así lo confirma el estudio impulsado por LaLiga dentro de la campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, que sitúa a Andalucía como una de las comunidades donde la herencia futbolística tiene mayor peso dentro del conjunto de España.

Según el informe, el 56,71% de los andaluces asegura que su afición a un club tiene un origen familiar, superando claramente la media nacional (51,78%). Este dato consolida a Andalucía como un territorio donde el fútbol se aprende en casa, se comparte en familia y se convierte en un elemento clave de identidad colectiva.

Protagonismo de todos los clubes andaluces

Aunque la provincia de Sevilla lidera el porcentaje de aficionados que heredan su pasión (67,01%), el estudio pone en valor el papel del resto de los clubes andaluces en la construcción de este legado emocional. Entidades como Málaga CF, UD Almería, Cádiz CF o Granada CF representan ejemplos claros de cómo el fútbol refuerza el sentimiento de pertenencia territorial.

En Málaga, el componente geográfico es determinante. El 29,67% de los malagueños vincula su afición a la proximidad territorial, frente al 20,05% de la media andaluza. El Málaga CF se consolida así como un símbolo identitario, estrechamente ligado a la ciudad y a su entorno social, donde el club actúa como punto de unión entre generaciones.

Familia, padres e hijos: el eje del fútbol andaluz

Por su parte, Almería destaca por un fenómeno menos habitual: la transmisión inversa de la afición. El 7,87% de los padres almerienses reconoce haberse hecho seguidor de su club por influencia directa de sus hijos. Este dato refleja el crecimiento social de la UD Almería y el impacto que los recientes éxitos deportivos y ascensos tienen en la ampliación de su base de aficionados.

El estudio confirma que la familia sigue siendo el principal canal de transmisión del sentimiento futbolístico. En Andalucía, el 74,47% de los aficionados que heredan su pasión lo hacen por influencia directa del padre, un porcentaje superior al promedio nacional (71,57%). Esta realidad se reproduce en todas las provincias, independientemente del tamaño o la categoría del club.

En el caso del Cádiz CF y el Granada CF, el informe subraya el fuerte componente emocional de sus aficiones, marcadas por la lealtad, la resistencia en momentos difíciles y una estrecha relación entre club y ciudad. La transmisión del sentimiento se produce no sólo en el ámbito doméstico, sino también en espacios sociales como bares, peñas y reuniones familiares.

El fútbol como punto de encuentro social

Los hábitos de consumo refuerzan el carácter social y compartido del fútbol en Andalucía. El 29,74% de los andaluces acude al estadio acompañado de su padre, una cifra superior a la media nacional (24,75%). Además, Andalucía es la única comunidad donde ir a bares con familiares para ver fútbol supera el promedio español: 44,1% frente al 38,37% nacional.

En Málaga, este hábito alcanza el 54,79%, consolidando a los bares como espacios clave de convivencia futbolística. Este patrón se repite en ciudades como Cádiz o Granada, donde el fútbol funciona como un ritual social que refuerza los vínculos familiares y comunitarios.

La afición como unión emocional y compromiso futuro

El estudio de LALIGA también refleja que los aficionados andaluces muestran un alto grado de implicación emocional con sus clubes. El 62% afirma sentirse representado por los valores de su equipo, mientras que más del 58% considera que el club forma parte de su historia personal y familiar. Además, Andalucía se sitúa entre las comunidades con mayor predisposición a transmitir activamente la afición a las nuevas generaciones, reforzando el papel del fútbol como elemento educativo y social.

Un legado que define a toda una comunidad

El 94% de los andaluces considera importante transmitir la afición por un club entre generaciones, situando a Andalucía como la comunidad que más valora este aspecto. Aunque Sevilla FC y Real Betis Balompié aparecen como referentes destacados en el estudio, el informe deja claro que el legado del fútbol andaluz se sostiene sobre un ecosistema plural de clubes que representan a sus territorios y a sus gentes.

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LALIGA, “la herencia del fútbol es la suma de culturas, historias y formas de sentir que hacen única a nuestra competición”. En Andalucía, esa herencia no entiende de jerarquías: se vive con la misma intensidad en Málaga, Almería, Cádiz, Granada y en cada rincón donde el fútbol sigue siendo un vínculo entre generaciones.