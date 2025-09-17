Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / ANDRÉS CARRASCO

El CB. Algeciras se impone al Unicaja Málaga Alhaurín de la Torre en el I Torneo Ciudad de Algeciras (88-71)

Baloncesto

Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 17 de septiembre 2025 - 22:53

El Club Baloncesto Algeciras se ha proclamado este miércoles vencedor del primer Torneo Ciudad de Algeciras, disputado frente al Unicaja Málaga Alhaurín de la Torre en el Pabellón Juan Carlos Mateo (88-71).

El encuentro, que ha finalizó con la victoria del Damex C.B. Algeciras, 88 a 71 tantos, ha servido, además, como presentación oficial tanto del primer equipo como de la cantera del Club Baloncesto Algeciras, que han lucido las nuevas equipaciones para la próxima temporada.

Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
1/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
2/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
3/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
4/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
5/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
6/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
7/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
8/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
9/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
10/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
11/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
12/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
13/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
14/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
15/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
16/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
17/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
18/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
19/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
20/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
21/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
22/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
23/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
24/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
25/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
26/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
27/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
28/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco
Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja
29/29 Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats