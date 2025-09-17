El CB. Algeciras se impone al Unicaja Málaga Alhaurín de la Torre en el I Torneo Ciudad de Algeciras (88-71)

El Club Baloncesto Algeciras se ha proclamado este miércoles vencedor del primer Torneo Ciudad de Algeciras, disputado frente al Unicaja Málaga Alhaurín de la Torre en el Pabellón Juan Carlos Mateo (88-71).
El encuentro, que ha finalizó con la victoria del Damex C.B. Algeciras, 88 a 71 tantos, ha servido, además, como presentación oficial tanto del primer equipo como de la cantera del Club Baloncesto Algeciras, que han lucido las nuevas equipaciones para la próxima temporada.
1/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
2/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
3/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
4/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
5/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
6/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
7/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
8/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
9/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
10/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
11/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
12/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
13/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
14/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
15/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
16/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
17/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
18/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
19/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
20/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
21/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
22/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
23/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
24/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
25/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
26/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
27/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
28/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco
29/29Fotos del I Torneo Ciudad de Algeciras frente al filial de Unicaja/Andrés Carrasco