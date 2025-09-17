Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras

Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Baloncesto

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 17 de septiembre 2025 - 22:47

El Club Baloncesto Algeciras ha celebrado este miércoles la puesta de largo de su amplia cantera. Una treintena de equipos se han presentado oficialmente ante el público en el Pabellón Juan Carlos Mateo, abarrotado de familiares de los jóvenes deportistas.

