Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras
Baloncesto
El Club Baloncesto Algeciras ha celebrado este miércoles la puesta de largo de su amplia cantera. Una treintena de equipos se han presentado oficialmente ante el público en el Pabellón Juan Carlos Mateo, abarrotado de familiares de los jóvenes deportistas.
1/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
2/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
3/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
4/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
5/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
6/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
7/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
8/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
9/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
10/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
11/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
12/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
13/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
14/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
15/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
16/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
17/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
18/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
19/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
20/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
21/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
22/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
23/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
24/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
25/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
26/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco
27/27Fotos de la presentación de los equipos de cantera del CB Ciudad de Algeciras/Andrés Carrasco