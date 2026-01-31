El BM Ciudad de Algeciras sigue al alza (24-29)

El BM Ciudad de Algecira volvió a demostrar este sábado su idilio con Córdoba y se llevó una victoria de enorme valor ante un rival directo como el Fundación Kutxabank (el CajaSur de toda la vida), en un partido que refuerza la excelente dinámica del conjunto algecireño. Los de Iñaki Pérez encadenan su cuarto triunfo en cinco jornadas, segundo consecutivo, y se reenganchan de lleno a la lucha por la tercera y cuarta plaza, además de confirmar que competir lejos del Juan Carlos Mateo ya no es una asignatura pendiente.

No era un escenario sencillo. El conjunto cordobés, pese a no atravesar su mejor momento, es uno de los clubes más históricos de la categoría, con una trayectoria reciente marcada por presencias en División de Plata y fases de ascenso. Aun así, el equipo algecireño volvió a imponer su identidad y firmó su tercera victoria en tierras cordobesas en los últimos cuatro años, un dato que habla de la madurez competitiva alcanzada por el proyecto.

El partido se cimentó desde el inicio en una defensa 3-2-1 magistral, seña de identidad del equipo. Pese a las importantes bajas de Pedro Saucedo, ausente durante gran parte de la temporada, y de Gonzalo Cervera, uno de los pilares defensivos, el grupo se multiplicó. Jugadores jóvenes como Jimmy y Dani Mesa, este último aún en edad juvenil, asumieron responsabilidades en el avanzado, mientras el resto del equipo sostuvo un nivel de sacrificio defensivo sobresaliente. A ello se sumó una actuación de mucho mérito de Lautaro bajo palos.

El BM Ciudad de Algecira supo además frenar una de las principales armas del rival, su contraataque, gracias a un repliegue rápido y ordenado. Al descanso, el trabajo ya daba sus frutos con ventaja visitante (11-14), reflejo de una primera parte muy completa.

Tras el paso por vestuarios, los algecireños ampliaron la renta hasta los cuatro goles (14-18), pero el encuentro entró entonces en un tramo de máxima dificultad. El empuje local y un cambio en el criterio arbitral igualaron el marcador y dejaron a los visitantes con cuatro jugadores en pista. Lejos de venirse abajo, el equipo sacó su mejor versión y, en inferioridad numérica, firmó un parcial de 0-3 que terminó de romper el partido.

Desde ahí hasta el final, el Fundación Kutxabank abrió su defensa a la desesperada, mientras el BM Ciudad de Algecira manejó con inteligencia los tiempos y la ventaja. El definitivo 24-29 no solo certifica una victoria de prestigio, sino que reafirma el crecimiento de un grupo joven, solidario y comprometido, capaz de sobreponerse a cualquier inconveniente y de sostener su éxito en el trabajo colectivo, especialmente en el plano defensivo.

Los resultados de la decimonovena jornada del grupo F de la Primeta Nacional de Balonmano se pueden consultar en este enlace y, al término de todos los partidos, la clasificación actualizada, en este otro.

El Ciudad de Algeciras volverá a la competición el próximo sábado, siete de febrero, cuando reciba a las 19:00 al Ciudad Real.