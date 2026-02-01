De enfermedades.

Hace unos días, mientras el viento que traía la borrasca Joseph sonaba fuerte y la lluvia repicaba en mi ventana, una noticia en un informativo me sacó de mi abstracción: un niño de Sevilla, con piel de mariposa. Actualmente hay más de 500 personas que padecen la enfermedad en España. Él pedía que se agilice el papeleo burocrático (la Agencia Europea del Medicamento aprobó a principios de 2025 esta nueva terapia) y él sueña con probar ya el nuevo medicamento y luchar contra su enfermedad; su mirada limpia e inocente lo decía todo. Comenta que de mayor le encantaría estudiar la profesión de periodista y que la primera noticia que le gustaría dar es la de la solución definitiva a las llamadas enfermedades raras, toda una declaración de intenciones que ojalá se le cumpla. Este chiquillo y su fuerza me recuerda esa cita de Vincent Van Gogh: "¿Qué sería la vida si no tuviésemos el coraje de conseguir cualquier cosa?".

Toda una lección de esperanza y fuerza la que nos da Leo. Actitudes como esta son las que me hacen seguir creyendo en la raza humana.

Que la fuerza te acompañe.