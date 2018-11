El Ciudad de Algeciras, a dar la sorpresa ante Málaga en Carranque

El BM Ciudad de Algeciras se desplaza este sábado al pabellón de Carranque para medirse al Málaga BM (20:00) en la novena jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional. Los de Chano, sextos en la tabla, visitan al segundo y uno de los grandes favoritos en la lucha por el ascenso. Alejandro Ledesma, por trabajo, es la única baja segura en un plantel que recupera a Hamsa.

Los algecireños acuden a una de las pistas más complicadas de la categoría, a la casa de un club amigo con el que suelen verse durante la pretemporada, de hecho es el vigente campeón del Memorial Pepe Pineda. "Málaga es un club que conocemos muy bien. Ellos tienen una plantilla hecha para subir y cuentan con varios jugadores de nivel Asobal. Es un partido en el que nosotros tenemos mucho que ganar y poco que perder", afirmó Sebastián García Chano.

El conjunto de Algeciras viaja tras el tropiezo sufrido en casa la jornada pasada ante el Lanzarote, otro de los gallitos del grupo, que estuvo cerca de morder el polvo en el Doctor Juan Carlos Mateo. "Fue una derrota que nos dolió porque tuvimos una gran oportunidad para ganar este equipo", reconoció Chano. "Pero no supimos jugar los últimos minutos y tampoco tuvimos esa pizca de suerte".

El técnico algecireño, no obstante, se muestra muy contento por la actitud de sus jugadores en este primer tramo de temporada: "Los chavales no dan un balón por perdido y lo ponen todo en la pista, no podemos pedir más porque competimos todos los partidos". El preparador, con Hamsa de vuelta tras una lesión, está pendiente de los compromisos laborales para que Alejandro Ledesma sea la única baja de la expedición.

El Málaga BM cayó derrotado en la primera jornada, precisamente ante el Lanzarote, pero desde entonces solo encadena victorias, siete seguidas. Los malagueños mantienen una estrecha pugna con Maracena, Córdoba y los canarios por estar en la zona de privilegio de la clasificación.

Primera Nacional. Grupo F

Jornada 9ª. Se juegan el sábado: Ingenio-Triana (16:30). Villafranca-Maracena (16:30). Aguilar-Montequinto (18:30). Córdoba-Benalmádena (19:00). Tenerife-Bolaños (19:30). Málaga-Algeciras (20:00).

Se juegan el domingo: Ciudad Real-Almería (12:00). Lanzarote-Melilla (19:00).