La barreña Ana Prieto vuelve a ser llamada por la selección española absoluta de atletismo

Ana Prieto vuelve con la selección española absoluta de atletismo. La joven atleta de Los Barrios ha sido convocada para participar en la concentración del equipo nacional que se celebra desde este lunes hasta el próximo día 15 de diciembre en la isla canaria de La Palma.

La velocista internacional retorna a la selección tras su excelente debut en el pasado Mundial de Tokio (Japón), donde Ana Prieto logró con sus compañeras del relevo de 4x400 metros la flamante novena posición del mundo.

El objetivo del equipo nacional en esta concentración es pulir detalles y perfeccionar las entregas de testigos entre las atletas españolas, de cara a los principales objetivos en la próxima temporada 2026 en la que España tiene como objetivos el Mundo short track de Polonia, el Mundial de relevos de Botsuana y el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra).

Ana Prieto, formada en la cantera del Bahía de Algeciras -ahora con el club Diputación de Valencia- y cincelada por el técnico algecireño Saúl Sáez, se mantiene en el radar de la selección como una de las velocistas más prometedoras del país. La barreña suma así una nueva experiencia con el equipo absoluto tras su magnífica temporada 2025 y encara el próximo año con mucho margen de crecimiento, ya que se trata de una corredora que sigue siendo de categoría sub-23.