La atleta barreña Ana Prieto se queda a las puertas de la final del Mundial de Tokio

Ana Prieto ha debutado este sábado como mundialista con la selección española de atletismo. La atleta de Los Barrios ha corrido con el relevo nacional femenino de 4x400 metros, que ha cosechado la quinta plaza de la primera semifinal del Campeonato del Mundo que se celebra en Tokio (Japón). España ha marcado un tiempo de 3:24,76 y se ha quedado a solo 43 centésimas de clasificarse para la final del domingo.

La debutante Ana Prieto recibió horas antes de las semifinales la noticia de que iba a correr en el relevo de 4x400, todo un éxito para una joven que está viviendo una temporada de ensueño. España salió de la calle siete con Eva Santidrián, Carmen Avilés, Ana Prieto en la tercera posta y Blanca Hervás.

La selección tuvo un comienzo complicado en las dos primeras vueltas en las que se posicionó demasiado atrás de una prueba dominada por Jamaica, pero Prieto mantuvo el pulso y permitió a Hervás remontar en la posta final para conseguir la quinta plaza y pugnar por un pase a la final por tiempos. Sin embargo, Francia desbancó a las españolas tras mejorar el crono en la segunda semifinal e Italia obtuvo el octavo puesto para la final por solo 43 centésimas.

El relevo español concluyó en novena plaza y se quedó muy cerca del récord de España establecido en el último Mundial de relevos. Ana Prieto, con 51,44, firmó la segunda mejor posta del equipo nacional.