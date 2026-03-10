La barreña Ana Prieto, preseleccionada con España para su segundo Mundial de atletismo

Ana Prieto, atleta internacional de Los Barrios, ha sido preseleccionada para el Campeonato del Mundo de atletismo absoluto short track (pista cubierta). La velocista barreña forma parte del equipo preseleccionado por José Peiró para representar a España en la cita mundialista que se celebrará en Polonia, en la ciudad de Torun, del 20 al 22 de marzo.

Nuevo éxito para la joven atleta de Los Barrios, que ha sido convocada por la selección nacional absoluta para su segundo Mundial tras su debut en el Campeoanto del Mundo de Tokio disputado en septiembre de 2025. Prieto ha completado una magnífica temporada invernal en la que se adjudicó el bronce nacional absoluto y se alzó campeona de España sub-23, además de marcar el récord de Andalucía absoluto.

Ana Prieto ha sido preseleccionada en la prueba de 4x400 metros, en un relevo español absoluto en el que ya participo en el Mundial absoluto de aire libre de Tokio (Japón), donde finalizó en una excepcional novena posición mundial. La barreña también está preseleccionada en la prueba de 4x400 metros mixtos.

El resto del equipo español lo formarán Blanca Hervás, Paula Sevilla, Rocío Arroyo, Carmen Avilés y Daniela Fra, en el relevo 4x400 metros, y David García, Markel Fernández y Gerson Pozo, completan el relevo 4x400 metros mixtos.